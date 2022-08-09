Футболист сборной Германии обвиняется в семейном насилии – он бил свою беременную подругу

Как сообщает Bild, Шульц, в активе которого 12 матчей за бундестим, совершил некоторые из преступлений в то время, когда его девушка была беременна их общим ребенком. Как отмечается, игрок в том числе ударил свою беременную партнершу в живот за несколько недель до родов (позже у пары родилась дочь). Обвинение считает, что это было попыткой прервать беременность.

«Он схватил ее сзади и бросил на землю. Затем ударил ногой в живот», — говорится в статье. После этого девушка, именуемая в статье «Дж.», написала игроку: «Я умираю от боли в животе». В этой же переписке Шульц попросил у своей подруги прощения, добавив, что «ненавидит себя за это».

Всего в 76-страничном деле задокументировано семь случав насилия.

По поводу другого инцидента в январе 2020-го подруга тогда написала: «Что дает тебе право меня бить ногами, душить, тащить на землю, кидать мне в голову зеркало, что?» Шульц ответил: «Прекрати быть агрессивной. Ты бросила эту чашку, и я слетел с катушек».

В марте женщина присылала футболисту фото, чтобы показать последствия. В ответ он написал «Извини, я ненавижу себя за это» и грустный смайл.

Предполагаемая жертва и сам Нико Шульц, которому грозит до 10 лет заключения, от комментариев отказались.