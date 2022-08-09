Департамент окружающей среды возбудил уголовное дело в связи с загрязнением реки Умбуси

В связи с тем, что природе нанесен серьезный ущерб, Департамент окружающей среды возбудил уголовное дело для выяснения источника и причин загрязнения. Делом руководит Лыунаская окружная прокуратура.

С помощью уголовного производства Департамент окружающей среды хочет тщательно расследовать и выяснить все обстоятельства, которые привели к загрязнению реки Умбуси. Сумма причиненного ущерба также будет уточняться совместно с прокуратурой.

«При определенных условиях эстонская природа может быть очень уязвимой, поэтому мы призываем предприятия, работающие в природной среде, пересмотреть все свои рабочие процессы, оценить риски и принять меры по их снижению», – заявил генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

Департамент окружающей среды возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса, которая квалифицирует происшествие как загрязнение окружающей среды по неосторожности.

По словам генерального директора Департамента окружающей среды, важно также провести тщательное обследование реки Умбуси. «На основании Закона об экологической ответственности мы выясним влияние загрязнения на качество воды реки Умбуси. Исходя из этого, мы устанавливаем обязательства по возмещению ущерба, причиненного природе. Цель Департамента окружающей среды – как можно быстрее восстановить водоем и его жизнь», – сказал Райнер Вакра.