Михаил Подоляк: «России не нужны переговоры. России нужна оперативная пауза»

Мы не можем жить в этом формате. Россия не остановится. Еще раз говорю: это не Северная Корея.

Би-би-си: Нет ли у украинской власти опасения, что деблокада Юга, перелом в войне не наступит ни через три-шесть недель, как Зеленский недавно говорил американским конгрессменам, ни до начала холодов, ни позже? Мира достичь не удастся - а дальше в каких-то европейских странах сменится власть, как мы видим сейчас в Италии, и на Украину начнут давить, чтобы она закончила войну на российских условиях. Тем более что к тому времени она надоест всем в Европе, и, вполне возможно, еще больше она, мягко говоря, надоест украинцам.

солдаты Фото: Getty Images

Михаил Подоляк: Во-первых, вернемся к тому, что сроки конкретной деблокады - это пока условность, как мы понимаем. Это вопрос подготовки спецоперации со стороны Генерального штаба.

Второе - это ценностный конфликт, в котором Европа не может проиграть, она об этом сама заявляет. Я понимаю, что может быть определенная усталость и так далее. Но мне кажется, что всего этого не будет, потому что Россия постоянно «удивляет» тем, как она ведет эту войну. Мир шокирован. Мир понимает, что если мы сегодня это не остановим, то в любой момент может взорваться, например, атомная электростанция. То есть могут произойти гораздо большие преступления.