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На эстонском аукционном портале можно недорого купить необычное строение

Kodu.postimees.ee
На эстонском аукционном портале можно недорого купить необычное строение
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Летний домик в виде перевернутой лодки.
Летний домик в виде перевернутой лодки. Фото: osta.ee

На эстонском аукционе osta.ee предлагается приобрести недорогой летний домик, похожий на перевернутую лодку.

Летний домик, напоминающий перевернутую лодку, можно использовать как гостевой или, почему бы и нет, для домашнего офиса. Стены уютного гнездышка утеплены каменной ватой толщиной 100 мм, несущая конструкция выполнена из клееного бруса. Сверху домик обшит досками из сибирской лиственницы. Это не результат массового производства, а уникальный экземпляр ручной работы. Строение легко транспортируется и не требует фундамента.

Фото: osta.ee

Размеры строения: 5,2м х 2,8м

  • высота: 3,7 м
  • площадь: около 12 м2.

С подробностями можно ознакомиться на интернет-аукционе!

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