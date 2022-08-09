На эстонском аукционе osta.ee предлагается приобрести недорогой летний домик, похожий на перевернутую лодку.
На эстонском аукционном портале можно недорого купить необычное строение
На эстонском аукционном портале можно недорого купить необычное строение
Летний домик, напоминающий перевернутую лодку, можно использовать как гостевой или, почему бы и нет, для домашнего офиса. Стены уютного гнездышка утеплены каменной ватой толщиной 100 мм, несущая конструкция выполнена из клееного бруса. Сверху домик обшит досками из сибирской лиственницы. Это не результат массового производства, а уникальный экземпляр ручной работы. Строение легко транспортируется и не требует фундамента.
Размеры строения: 5,2м х 2,8м
- высота: 3,7 м
- площадь: около 12 м2.
С подробностями можно ознакомиться на интернет-аукционе!