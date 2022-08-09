На эстонском аукционном портале можно недорого купить необычное строение

Летний домик, напоминающий перевернутую лодку, можно использовать как гостевой или, почему бы и нет, для домашнего офиса. Стены уютного гнездышка утеплены каменной ватой толщиной 100 мм, несущая конструкция выполнена из клееного бруса. Сверху домик обшит досками из сибирской лиственницы. Это не результат массового производства, а уникальный экземпляр ручной работы. Строение легко транспортируется и не требует фундамента.