Боец UFC порезал сухожилие об унитаз и отказался от поединка

«Я делал уборку и, выкидывая мусор, ударился о сломанный фарфоровый унитаз и повредил руку, порезав сухожилие на мизинце. К сожалению, из-за серьезности травмы мне пришлось отказаться от предстоящего боя в Париже. Я молился, чтобы повреждение было несерьезным, чтобы я мог принять бой, но этого не случилось», — написал Гиагос и выложил фотографии со своей травмой.