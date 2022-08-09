Боец Кристос Гиагос отказался от поединка на предстоящем турнире UFC Fight Night против Бенуа Сент-Дени из-за травмы, полученной при уборке дома, пишет РБК. Об этом американский спортсмен сообщил в своем Instagram.
Боец UFC порезал сухожилие об унитаз и отказался от поединка
Боец UFC порезал сухожилие об унитаз и отказался от поединка
Этот турнир пройдет во Франции 3 сентября.
«Я делал уборку и, выкидывая мусор, ударился о сломанный фарфоровый унитаз и повредил руку, порезав сухожилие на мизинце. К сожалению, из-за серьезности травмы мне пришлось отказаться от предстоящего боя в Париже. Я молился, чтобы повреждение было несерьезным, чтобы я мог принять бой, но этого не случилось», — написал Гиагос и выложил фотографии со своей травмой.
По словам Гиагоса, ему пришлось перенести операцию, чтобы восстановить сухожилие на мизинце.
Гиагосу 32 года, в смешанных единоборствах на его счету 19 побед и 10 поражений. В своем последнем поединке американец уступил бразильцу Тиаго Мойзесу в июне этого года.