Анетт Контавейт сыграет в Торонто с соперницей, которой еще не проигрывала

Если Кайя канепи сегодня вечером сразится с Наоми Осакой, то Контавейт заслужила выход сразу во второй тур. В нем она встретится со шейцаркой Джил Тайхман (WTA 21), которая в первом туре победила Винус Уильямс.

Контавейт играла с Тайхман трижды и все три раза выигрывала. Если она победит и сейчас, то, выйдя в третий тур будет играть против бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп (WTA 15), которая победила в первом туре Донну Векич (WTA 82) со счетом 6:0, 6:2.