Видео ⟩ В Парагвае задержали начало матча из-за спящей на поле собаки

На трибунах собрались болельщики, которые неслабо шумели, но это не смогло нарушить крепкий сон животного. Почему футболисты, арбитры или другие люди просто не разбудили собаку – неизвестно. Начало матча было отложено до тех пор, пока животное само не проснулось и не убежало с поля.