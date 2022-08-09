В социальных сетях стал вирусным очередной ролик из латиноамериканских футбольных лиг, сообщает «Чемпионат». На этот раз интересное событие произошло в матче первого дивизиона Парагвая «Сол де Америка» — «Гуарани Асунсьон». Начало игры было задержано из-за собаки, которая уснула прямо на поле.
Видео ⟩ В Парагвае задержали начало матча из-за спящей на поле собаки
В Парагвае задержали начало матча из-за спящей на поле собаки
На трибунах собрались болельщики, которые неслабо шумели, но это не смогло нарушить крепкий сон животного. Почему футболисты, арбитры или другие люди просто не разбудили собаку – неизвестно. Начало матча было отложено до тех пор, пока животное само не проснулось и не убежало с поля.
Стоит отметить, что встреча завершилась победой команды «Сол де Америка» со счётом 1:0. Единственный гол был забит в середине второго тайма.
@catchupnews A doggy fell asleep during a soccer game in Paraguay #catchupnews #dog #sports #soccer #animals ♬ Spongebob Tomfoolery - Dante9k Remix - David Snell
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