Вт, 9.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Видео ⟩ В Парагвае задержали начало матча из-за спящей на поле собаки

rus.postimees.ee
В Парагвае задержали начало матча из-за спящей на поле собаки
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Спящий пес.
Спящий пес. Фото: Tik-Tok

В социальных сетях стал вирусным очередной ролик из латиноамериканских футбольных лиг, сообщает «Чемпионат». На этот раз интересное событие произошло в матче первого дивизиона Парагвая «Сол де Америка» — «Гуарани Асунсьон». Начало игры было задержано из-за собаки, которая уснула прямо на поле. 

На трибунах собрались болельщики, которые неслабо шумели, но это не смогло нарушить крепкий сон животного. Почему футболисты, арбитры или другие люди просто не разбудили собаку – неизвестно. Начало матча было отложено до тех пор, пока животное само не проснулось и не убежало с поля.

Стоит отметить, что встреча завершилась победой команды «Сол де Америка» со счётом 1:0. Единственный гол был забит в середине второго тайма.

@catchupnews A doggy fell asleep during a soccer game in Paraguay #catchupnews #dog #sports #soccer #animals ♬ Spongebob Tomfoolery - Dante9k Remix - David Snell
Ключевые слова
Наверх