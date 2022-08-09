Калининградский путь через Литву: блокады нет, но нет и транзита

Как пишет РБК, власти самого западного региона России жалуются на квоты со стороны ЕС. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, область исчерпала ряд лимитов, установленных Евросоюзом на перевозку подсанкционных товаров через Литву железной дорогой.

Речь, в частности, идет об отдельных видах железа, стали, о нефти и нефтепродуктах, удобрениях, антифризе, лесоматериалах.

В июне российский транзит через Литву приостанавливался. Тогда Вильнюс ссылался на санкционные решения ЕС. Под запрет попали стройматериалы, металл, древесина, цемент, удобрения, алкоголь и другие товары.

Москва обвиняла Литву в блокаде своего региона, угрожая решать проблему любыми доступными способами, если не сработает дипломатия. 22 июля, после вмешательства Брюсселя, транзит был восстановлен.

Однако 25 июля литовский Šiaulių bankas («Шауляй-банк») сообщил, что с 15 августа больше не будет осуществлять платежные операции в российских рублях (RUB), независимо от страны получателя. Кроме того, уже с 1 сентября банк больше не будет осуществлять платежи в РФ и Беларусь или из них в любой валюте. Как выяснилось, именно через этот банк российские структуры, связанные с транзитом, проводили все платежи.