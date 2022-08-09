Мэр Нарвы Катри Райк выступила с обращением, в котором уточнила последние решения по танку-памятнику и призвала жителей города сохранять спокойствие.
Видео ⟩ «Мы хотим решить вопрос танка мирно»: мэр Нарвы Катри Райк выступила с новым обращением
В своем обращении Райк сказала, что вчера представителями горсобрания и председателями фракций было принято трудное решение, но другого решения быть не могло. Был выбор между двумя вариантами: или правительство убирает танк, но неизвестно, когда и куда он будет перенесен, или Нарва сама решит этот вопрос.
«Сейчас решено, что в понедельник (15 августа – прим.ред.) будет проведено горсобрание, на котором горуправа получит задание демонтировать танк и найти временное закрытое место [для его хранения]. На этом же заседании будут выделены деньги на это. Будет создана комиссия, состоящая из депутатов и представителей НКО, занимающихся памятниками, чтобы вместе решить, что будет дальше с нашими памятниками Второй мировой войны. Может, многим это решение (о демонтаже – прим.ред.) не понравится, но у нас не было другого выбора», – сказала мэр Нарвы.
По словам пресс-секретаря Нарвской городской управы Александры Грюнвальд, сегодня мэр Катри Райк провела очередную встречу с представителями гражданских организаций и активистами, дежурящими у танка-памятника. Обсуждалась установка видеокамеры и дополнительного освещения у памятника с целью предотвращения правонарушений и уменьшения напряженности среди горожан. В ближайшее время мэр продолжит проводить подобные встречи. Все вопросы, связанные с процессом демонтажа и установки танка в новом месте будут решаться мэрией и специальной комиссией. Соответствующее решение, как предполагается, будет принято городским собранием Нарвы в понедельник.
На вопрос, где танк-памятник все-таки будет теперь стоят, ответа пока нет. «Мы стараемся найти место, где танк будет временно стоять. Дата, когда танк будет демонтирован, еще не выбрана. Мы обязательно вас об этом проинформируем. Поверьте, мы ничего не будем делать тайно и ночью», – подчеркнула Райк.
Она поблагодарила охранников памятника, но сказала, что теперь будет организовано видеонаблюдение и за танком можно будет следить в прямом эфире с сайта города.
«Дорогие нарвитяне, задача горуправы сейчас – информировать людей, чтобы не возникало слухов и провокаций. Я очень вас прошу сохранять спокойствие, соблюдать общественный порядок, не собираться всем у танка по вечерам. Мы хотим решить вопрос танка мирно, без крови и без конфликтов. И я всем благодарна, кто это поддерживает», - заключила мэр.