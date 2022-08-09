Видео ⟩ «Мы хотим решить вопрос танка мирно»: мэр Нарвы Катри Райк выступила с новым обращением

В своем обращении Райк сказала, что вчера представителями горсобрания и председателями фракций было принято трудное решение, но другого решения быть не могло. Был выбор между двумя вариантами: или правительство убирает танк, но неизвестно, когда и куда он будет перенесен, или Нарва сама решит этот вопрос.

«Сейчас решено, что в понедельник (15 августа – прим.ред.) будет проведено горсобрание, на котором горуправа получит задание демонтировать танк и найти временное закрытое место [для его хранения]. На этом же заседании будут выделены деньги на это. Будет создана комиссия, состоящая из депутатов и представителей НКО, занимающихся памятниками, чтобы вместе решить, что будет дальше с нашими памятниками Второй мировой войны. Может, многим это решение (о демонтаже – прим.ред.) не понравится, но у нас не было другого выбора», – сказала мэр Нарвы.