Персона недели ⟩ Андрей Новиков: мне нечего скрывать, я ничего не нарушал!

Вице-мэр Новиков уехал на трамвае

В пятницу, 29 июля, совет акционерного общества Tallinna Linnatransport (TLT) выбрал вице-мэра Таллинна Андрея Новикова членом правления и сообщил, что в августе он приступит к исполнению своих обязанностей. Поскольку новая должность исключает участие в политике, Новиков принял решение выйти из партии, в которой состоял больше 20 лет. Более того, чтобы занять эту должность, Андрею Новикову пришлось пройти многоступенчатый конкурс. Можно предположить два варианта. Либо Новиков хотел уйти с поста вице- мэра и мнение партийного руководства его бы не остановило, либо ра зыгран спектакль с «уходом из политики». В интервью Елене Повериной для студии Postimees Новиков ушел от прямого ответа о реакции Михаила Кылварта: «А мэр Таллинна не возражал?» – «Это было мое личное решение. Что тут можно возразить?».

По словам самого Новикова, он давно задумывался о том, чтобы сменить сферу деятельности и уйти в частный сектор, для чего он уже участвовал в других конкурсах. И сейчас наконец повезло. Такое объяснение выглядит логично и можно было бы принять его. Но есть мелочи, которые создают другое впечатление.

Устал от жизни политика и не жалеет