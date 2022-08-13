В партии Андрей Новиков провел два десятка лет, но всегда оставался персоной «средней узнаваемости». Те, кто интересовались происходящим в Таллинне, его, разумеется, знали, но любимцем женщин всех возрастов, как некоторые соратники Новикова по партии, он никогда не был. В последнее время Новиков был вице-мэром, ответственным за городское имущество, планировку и транспорт. Удивительно, но именно громкий уход из Центристской партии и столичной управы в одночасье сделали Новикова «звездой». О нем начали писать газеты. Всем стало интересно, что за человек этот вице-мэр, который ушел, почти хлопнув дверью.
Персона недели ⟩ Андрей Новиков: мне нечего скрывать, я ничего не нарушал!
Вице-мэр Новиков уехал на трамвае
В пятницу, 29 июля, совет акционерного общества Tallinna Linnatransport (TLT) выбрал вице-мэра Таллинна Андрея Новикова членом правления и сообщил, что в августе он приступит к исполнению своих обязанностей. Поскольку новая должность исключает участие в политике, Новиков принял решение выйти из партии, в которой состоял больше 20 лет. Более того, чтобы занять эту должность, Андрею Новикову пришлось пройти многоступенчатый конкурс. Можно предположить два варианта. Либо Новиков хотел уйти с поста вице- мэра и мнение партийного руководства его бы не остановило, либо ра зыгран спектакль с «уходом из политики». В интервью Елене Повериной для студии Postimees Новиков ушел от прямого ответа о реакции Михаила Кылварта: «А мэр Таллинна не возражал?» – «Это было мое личное решение. Что тут можно возразить?».
По словам самого Новикова, он давно задумывался о том, чтобы сменить сферу деятельности и уйти в частный сектор, для чего он уже участвовал в других конкурсах. И сейчас наконец повезло. Такое объяснение выглядит логично и можно было бы принять его. Но есть мелочи, которые создают другое впечатление.
Устал от жизни политика и не жалеет
Человек уходит из партии, в которой состоял 20 лет. Карьера его тоже была достаточна успешна. При этом сам он признает в интервью, что ему нисколько не жаль уходить. Председатель Юри Ратас в ответ на решение Новикова покинуть партию просто сказал, что «сожалеет и благодарит за работу». Как выразился сам Новиков по поводу этой скупой реакции, «что уж тут разводить демагогию».
Участвовать в выборах Новиков тоже не намерен и пока думать о политике не хочет. Это его собственные слова. Когда председатель горсобрания Евгений Осиновский высказал претензии мэру Михаилу Кылварту за то, что назначение Новикова не согласовали с партнерами по коалиции, Новиков и тут отреагировал ожидаемо: «На пост члена правления TLT был открытый конкурс. Мне не совсем понятна идея согласовывать кандидатов с партийной конторой».
Все вместе это выглядит как огромная, всеобъемлющая усталость от политики и политиков. И похоже, это взаимно. Политика к Новикову тоже холодна. В этом случае человек принял единственное правильное решение. Насиловать себя занятием, которое стало не по душе – вредная затея.
Однако возможен и другой вариант: коллеги по партии не волнуются об уходе Новикова, потому что уход лишь формальный, а на деле он останется верным солдатом партии. В этом случае и правила соблюдены, и Центристская партия снова получит своего человека в TLT.
Вежливый, приличный мальчик
Журналисты газеты Eesti Ekspress опросили людей, которые хорошо знали или знают Андрея Новикова. Его бывший одноклассник по Французскому лицею Вахур Кооритс вспоминает, что Новиков был очень прилежным учеником: «Вежливый, приличный мальчик. Ничем экстраординарным не выделялся». Кооритс сомневается, получал ли Новиков какое-то удовольствие от политической работы: «Некоторым нравится спорить, но он скорее чиновник по типу личности. Не думаю, чтобы споры о принципах давали ему особый драйв».
Но принципы у Новикова явно были и есть. Возможно, он просто не спорит о них, а молча придерживается. Скажем, Новиков был единственным русскоязычным членом центристской фракции Рийгикогу, кто в 2016 году подписал заявление об осуждении депортаций, которые проводил советский режим. Оказаться в определенном контексте единственным – это точно не конформизм.
Новикова можно в полном смысле слова назвать «технократом». Он окончил магистратуру Таллиннского технического университета по специальности «финансы и учет», учился в магистратуре юридического факультета Тартуского университета. До этого он получил образование в сфере бухгалтерского учета в Таллиннской экономической школе и по специальности «административное управление» в Академии внутренних дел. Как видим, человек очень хорошо образован, причем образован как раз в тех отраслях, которые больше всего нужны для эффективной работы чиновника. Это сильно отличает его от многих однопартийцев, которые либо учились не тому, либо не учились совсем. Более того, обнаружив интерес к транспортной сфере, вице-мэр со всей дотошностью решил вникнуть во все аспекты и даже выучился на водителя автобуса.
Смылась ваша красная дорожка
Такой основательный подход, безусловно, вызывает уважение, но красивую историю о руководителе, который не гнушается крутить баранку автобуса, сильно подпортил скандал с велодорожками. Говорят, что «красные половички», которые смыло в итоге в ливневую канализацию, – это «подарок» городу от Новикова.
Иногда эти самые красные дорожки обрывались в самых неожиданных местах и затем возникали в другом месте. Новиков по этому поводу давал обезоруживающе простое объяснение: «Краска закончилась». Не то чтобы недокрашенная дорожка была смертным грехом и позором столицы. Но и продуманным хозяйственным решением такое оформление назвать трудно. Не порадовало горожан и то, как быстро красная краска переместилась с проезжей части в снежные сугробы.
Ходили слухи, что вице-мэра и чиновников департамента обманул поставщик, который приврал насчет устойчивости краски. Было ли это результатом излишнего доверия к поставщику или чем-то похуже – мы не знаем, но в идеале за эту неудачную акцию с покраской кто-то должен был понести ответственность. Но оказалось, что вице-мэр по вопросам транспорта совсем ни при чем! Еще стоит упомянуть, что к скандалу с оплатой обучения Дениса Бородича Новиков также имеет непосредственное отношение.
Настоящий человек-таблица
В интервью Елене Повериной Новиков сказал, что нарушений в работе никогда не допускал, поэтому его не беспокоит, что его телефон постоянно прослушивали в связи с разными уголовными делами: «Мне нечего скрывать. На самом деле, я один из наиболее прослушиваемых вице-мэров в силу того, что отвечаю за соответствующие сферы деятельности».
Журналисты слышали от коллег, хорошо знающих Новикова, довольно странную характеристику: «Бесхарактерный. Безынициативный. Обтекаемый. Приличный. Человечный. Скромный исполнитель указаний». Сам Новиков говорит, что чувствует себя бухгалтером, человеком-экселем. Хотелось бы надеяться, что при покупке трамваев, автобусов, топлива для них и прочего новый член правления TLT будет как настоящий «человек-эксель» более дальновиден и нам не придется слышать, что автобусы будут ходить раз в час, потому что топливо или запчасти закончились. А виноватых снова нет.
Андрей Новиков
• 27 марта 1982 – родился в Таллинне.
• 2000 – окончил Таллиннский французский лицей.
• 2001 – вступил в Центристскую партию.
• 2004 – окончил Таллиннскую школу экономики.
• 2005 – окончил Академию внутренней безопасности по специальности «Организация управления».
• 2007–2011 – заместитель старейшины района Ласнамяэ.
• 2011–2015 – старейшина района Кристийне.
• 2013 – учился в магистратуре ТТУ по специальности «Бизнес-финансы и учет».
• 2015–2017 – член Рийгикогу (замещал Михаила Кылварта).
• 2017–2022 – вице-мэр Таллинна.
• 29 июля 2022 – выбран членом правления Tallinna Linnatranspordi AS.