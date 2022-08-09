Каждый третий житель Эстонии выбирает продукты подешевле

В общей сложности в ходе исследования определялись решения эстонских потребителей в 36 категориях продуктов. Участников исследования спрашивали, принимали ли они решения, касающееся соответствующей категории продуктов питания перед тем, как отправиться в магазин, и на основании какого критерия было принято окончательное решение о совершении покупки.

Исследование показало, что большинство покупателей составляет список покупок, прежде чем отправиться в магазин, однако то, какого бренда молоко, мясо или сыр в итоге окажутся в корзине, становится понятно только на месте и зависит от содержания и вкуса конкретного продукта (41%), а также от выгодных предложений (30%). Импульсивные решения о покупках люди чаще принимают в отношении сладостей, выпечки (в т. ч. приготовленной в магазине), различных готовых блюд, смузи, энергетических напитков, чипсов и снеков.

По словам Айвара Воога, ведущего эксперта Kantar Emor, из года в год уменьшается число людей, отдающих предпочтение конкретным маркам. «Поскольку магазины предлагают широкий ассортимент продуктов, люди становятся менее верны конкретному бренду. Самое главное при покупке еды – вкус пищевых продуктов и льготные предложения магазина», – прокомментировал Воог.