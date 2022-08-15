Опрос недели ⟩ Коронавирус: готовы ли жители Эстонии к новой волне пандемии?

Комментарий автора

В преддверии осени глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства всего мира вновь вернуться к ношению масок и работать над системами вентиляции, поскольку по-прежнему много людей умирает от коронавируса. Хотя большинство стран Евросоюза, в том числе Эстонии, весной практически отказались от ограничений на фоне снижения показателей заражения, генеральный директор ВОЗ заявил, что различные штаммы вызывают все новые волны заражений, и смертность растет по всему миру.

Действительно, по данным Департамента здоровья Эстонии в период с июня по август 2022 года количество людей с выявленным положительным результатом COVID 19 выросло более чем в два раза с 300 до 700 человек в день. На первом месте Харьюмаа с более 46 000 заболевших, на втором Тартумаа (более 12 000), на третьем – Ида-Вирумаа (более 6 500). Вопреки этой статистике, большинство жителей Эстонии к возрастающей опасности заразиться относятся скептически.

Многие переболевшие считают, что выработанного иммунитета достаточно, и никакие профилактические меры не нужны. Большинство тех, кто не болел, тоже уверены, что у них уже выработался коллективный иммунитет, так что в ношении масок и соблюдении двухметровой дистанции между людьми нет нужды. И только получившие прививки, независимо от того, болели они или нет, готовы вновь согласиться с любыми, даже самыми строгими требованиями по борьбе с пандемией COVID-19.

Важно отметить, что среди опрошенных наблюдается единая позиция в том, что вирус никуда не исчез. Но степень его опасности по-разному оценивается людьми из разных возрастных групп. Если у молодежи и людей среднего возраста COVID-19 перешел в привычную неопасную болезнь (так наз. «обычный грипп»), то пожилые по-прежнему отводят вирусу место среди самых опасных, потенциально смертоносных заболеваний.

Иная картина складывается в отношении прививок. Здесь молодежь и пожилые люди в большинстве своем готовы вновь пройти путь трех уколов, хотя их мотивы прививаться различны. Для молодежи важно не выпадать из социума, не прекращать привычный образ жизни из-за режима обязательного вакцинирования. Для пожилых людей вакцинация – это сохранение высокого качества жизни и желание не обременять родных тяжелым заболеванием. Отдельной категорией по вакцинации выделяются люди среднего возраста, считающие прививки бесполезными. Они готовы их делать только по принуждению со стороны работодателя. Радует, по крайней мере, что ни один из более чем тридцати респондентов, с которыми мы побеседовали, не высказал сомнения в реальном существовании вируса COVID-19.