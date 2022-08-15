Рост выявленных случаев заражения COVID-19 вынуждает вновь думать об ограничениях и масках. Готовы ли жители Эстонии к новой волне коронавируса?
Опрос недели ⟩ Коронавирус: готовы ли жители Эстонии к новой волне пандемии?
НЕЛЛИ РЕБАНЕ, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Когда меня спрашивают, стоит ли готовиться к новой волне пандемии коронавируса, я отвечаю, что стоит. Может быть, мне кажется, но, судя по тем источникам, которые я слышала и читала, у нас подходит время бустерной дозы. Вот мы ее собрались делать и будем делать, будем думать о здоровье. Даже если новая волна не будет слишком сильной. Думаю, государство снова введет режим масок, обяжет всех в публичных местах соблюдать правило «два на два». И это, надеюсь, все. Никаких более жестких мер не будет, никакого локдауна не будет. Люди будут соблюдать, люди привыкли не бояться, люди более спокойны. Это было уже во вторую волну – год назад.
РОЗАЛИЯ ГРИЦКЕВИЧ, пенсионерка (МААРДУ)
Я опасности не чувствую. Пока не носим маски. Без масок жить очень хорошо. Вот осень как мы все встретим, я не знаю. Если объявят снова пандемию, то все наденем маски, деваться некуда. Но это ужасно. Конечно, прок от ограничений есть, но я болела и все время носила маску – и до, и после. Хотя, да, сейчас я читаю – везде опять пишут: «коронавирус»! Надо думать, что инфекция эта придет к нам с простудой, с осенью. Надо готовиться. У меня почти все переболели – и знакомые, и родня моя. Причем, даже кто сделал три или четыре прививки, все равно все переболели. Я тоже делала прививку один раз, но заболела, и мне больше и не надо было, так как у меня 5000 антител было в крови. Так что сказали – не нужно дополнительно. Мне бояться нечего.
МАРИКА ТИЙЛЬ, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Готова, но нужна осторожность. Этот вирус все равно никуда не пропал, все равно он рядом, время его не ушло. Я не могу сказать, что так уж боюсь. На самом деле, мне кажется, если наше правительство введет ограничения, то люди соблюдать будут в магазинах, в местах общего скопления. А вообще, устали от этого всего, и ужаса не будет, как год-два назад. И плюс еще в том, что все переболели – и знакомые, и на работе, у всех иммунитет. Так что волны не боимся, хотя она будет. Мне кажется, будет еще.
ЕЛЕНА АНТОНИВ, художник (МААРДУ)
Сколько бы волн пандемии ни было – пять, десять там, не надо их уже бояться. У половины людей есть реальный иммунитет, некоторые привитые, кто не болел, и привитые переболевшие уже имеют много антител. Я думаю, что вопрос ковида не имеет такой актуальной остроты. Если даже введут ограничения, половина людей наших не будет их соблюдать. Если я привита, и что? Может быть, просто тупо намордники будем надевать, и все. Да к этому все и привыкли. Вообще, хорошо, что серьезно стали к здоровью относиться, к окружающим. Раньше чихнул на весь автобус, и все. А сейчас каждый старается как-то прикрыться, не попасть ни на кого, загородиться, чтобы никто не видел. Но паники нет от чиха и не будет, как в 2020 году, когда все закрыли. И потом, люди не готовы к такому еще раз. У всех была паника, у всех ажиотаж, все скупали туалетную бумагу, консервы, макароны, боялись выходить из дома. А сейчас, когда уже мы переболели, вы переболели, к этому спокойно все относятся. Вирусы всегда были, есть и будут. Вон у нас был грипп – и птичий, и свиной. Сейчас пугают этой обезьяний оспой, но я спокойно к этому отношусь. Мы живем на севере, у нас здесь все это плохо приживается. Первое – это холод, а второе – у нас очень дисциплинированные люди. Два метра – значит два метра, на Кавказе там шум подняли бы скандал, вперед лезли бы, а у нас стоят и стоят. Единственное что мне не хотелось бы чтобы опять обязали нас делать эти прививки. Чтоб, скажем, когда заходишь в кафе, а тебя не обслуживают, требуют показать цифрой QR-код. Это очень унизительно и обидно.
АЛЛА КНЯЗЕВА, повар (МААРДУ)
Ковид – не проблема уже. Мне кажется, запреты от государства будут какие-то местами, чтоб люди массово не собирались. Но бояться уже нет смысла, потому что организм адаптировался, уже клетки в организме выработались. Я сама знаю, что многие переболели, практически все. Какие-то меры будут объявлены, например, по обязательному ношению масок и так далее, но я не вижу в этом смысла. Я носила маску, когда первый раз заболела, перед этим носила постоянно, промывала руки, и что? Все равно заболела. Так что я не вижу смысла. Ну, заразился, ну, температура. Если человек кушает хорошо, употребляет фрукты и овощи, здоровый образ жизни ведет, тогда нечего боятся. С хроническими заболеваниями, конечно, сложнее. Но, бояться тут нечего, не страшнее гриппа.
ИГОРЬ ЯЛЛАЙ, педагог (ВАЛГА)
Будут ограничения или нет, я не знаю, но, по моему мнению, никакие ограничения уже никому не нужны. Грипп как грипп. То, что я кололся много раз, меня не защитило, я все равно заболел. Ничего страшного в этой болезни теперь больше нет. Да, температура, насморк, но и от гриппа тоже когда-то умирали. Мне кажется, что большинство населения приобрело иммунитет, потому что переболело огромное количество людей, независимо от того, получали они инъекцию или нет. Это грипп, и он каждый год будет новый, будет мутировать, приходитьуходить, периодически будем болеть раз в три года. Если чтото такое и повторится глобальное, меня уже на вакцинацию пойти никто не заставит. Я прошлый раз ставил эти прививки, потом рука долго болела, почти два месяца. Я не пойду, и население не пойдет. Все одинаково настроены. Тут вот оспой обезьяньей пугают, но и этого уже не боятся. После ковида народ у нас ничего не боится, и паники никакой нет. Мы пережили грипп щенячий-поросячий, и ничего.
НАТАЛЬЯ РЕУТОВА, пенсионерка (ТАЛЛИНН)
Не готовы мы совсем. Я думаю, что ограничения введут власти в конце августа. Ситуация очень серьезная. Я знаю, что очень многие болеют, а масок не носит никто. Вы обратили внимание, сколько масок на улице? Сейчас много встречаете людей в масках? То-то. Даже когда была сильная пандемия, и то вспоминайте, как их носили. На лбу, на подбородке, на груди, нос торчит, и какой толк? Конечно, в магазинах старались, на предприятиях, но в жизни люди не приучены соблюдать. Я редко в магазин, только с сыном езжу, но вот такое безразличие к здоровью видела часто. Но и людей понять надо, потому что они устали от всех этих пандемий, и соблюдать заставить правила очень сложно. Мне кажется, пока каждого не коснется, уговаривать и убеждать нужно, только это, по-моему, бесполезно. И еще, надо помнить, что раз переболел, то маску носить нужно обязательно, потому что ты сам разносишь на здоровых, ты же не ощущаешь, антитела же… Вирус – заболевание серьезное, шутки с ним плохи, а уйдет ли он, это большой вопрос.
ВЛАДИМИР СУХАН, творческий работник (ВАЛГА)
На народ эти болезни шли и будут идти. Вирусам конца нет и не будет. Я принял эти две дозы прививок, и что? Потом сказали, что третью можно делать, а можно и не делать, по желанию. А теперь опять надо, сказали. И люди идут, они делают. И кто заботится о здоровье, тот будет делать прививку. Я не знаю, но мне кажется, что люди делают прививку, потому что надеются, что поможет. Говорят, у кого иммунитет, тем не надо. А почему и в России, и в Украине, и в Латвии рядом с нами, и у нас – везде растет число заболевших? Болеют и болеют, и это только увеличивается. Прошлым летом не было такого. А что будет осенью, когда, и так все начнут на зиму болеть гриппом? Надо следить за своим здоровьем.
Комментарий автора
В преддверии осени глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства всего мира вновь вернуться к ношению масок и работать над системами вентиляции, поскольку по-прежнему много людей умирает от коронавируса. Хотя большинство стран Евросоюза, в том числе Эстонии, весной практически отказались от ограничений на фоне снижения показателей заражения, генеральный директор ВОЗ заявил, что различные штаммы вызывают все новые волны заражений, и смертность растет по всему миру.
Действительно, по данным Департамента здоровья Эстонии в период с июня по август 2022 года количество людей с выявленным положительным результатом COVID 19 выросло более чем в два раза с 300 до 700 человек в день. На первом месте Харьюмаа с более 46 000 заболевших, на втором Тартумаа (более 12 000), на третьем – Ида-Вирумаа (более 6 500). Вопреки этой статистике, большинство жителей Эстонии к возрастающей опасности заразиться относятся скептически.
Многие переболевшие считают, что выработанного иммунитета достаточно, и никакие профилактические меры не нужны. Большинство тех, кто не болел, тоже уверены, что у них уже выработался коллективный иммунитет, так что в ношении масок и соблюдении двухметровой дистанции между людьми нет нужды. И только получившие прививки, независимо от того, болели они или нет, готовы вновь согласиться с любыми, даже самыми строгими требованиями по борьбе с пандемией COVID-19.
Важно отметить, что среди опрошенных наблюдается единая позиция в том, что вирус никуда не исчез. Но степень его опасности по-разному оценивается людьми из разных возрастных групп. Если у молодежи и людей среднего возраста COVID-19 перешел в привычную неопасную болезнь (так наз. «обычный грипп»), то пожилые по-прежнему отводят вирусу место среди самых опасных, потенциально смертоносных заболеваний.
Иная картина складывается в отношении прививок. Здесь молодежь и пожилые люди в большинстве своем готовы вновь пройти путь трех уколов, хотя их мотивы прививаться различны. Для молодежи важно не выпадать из социума, не прекращать привычный образ жизни из-за режима обязательного вакцинирования. Для пожилых людей вакцинация – это сохранение высокого качества жизни и желание не обременять родных тяжелым заболеванием. Отдельной категорией по вакцинации выделяются люди среднего возраста, считающие прививки бесполезными. Они готовы их делать только по принуждению со стороны работодателя. Радует, по крайней мере, что ни один из более чем тридцати респондентов, с которыми мы побеседовали, не высказал сомнения в реальном существовании вируса COVID-19.
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