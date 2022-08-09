Чрезвычайный план ЕС по сокращению потребления газа вступил в силу

Чрезвычайный план Евросоюза по сокращению потребления природного газа вступил в силу во вторник, 9 августа. Он предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15 процентов с начала августа до марта следующего года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период, передает DW.

Цель такой меры - снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. На фоне войны России против Украины "Газпром" уже резко снизил объем поставок этого сырья в европейские страны.

По подсчетам Европейской комиссии, страны ЕС должны в общей сложности сэкономить 45 млрд кубических метров газа. Германия должна сократить свое потребление газа примерно на 10 млрд кубометров, чтобы достичь цели в 15 процентов.

Если не удастся добиться достаточной экономии на фоне широкомасштабного дефицита поставок, следующим шагом может стать объявление тревоги во всем Евросоюзе и введение обязательных целевых показателей по снижению потребления газа. Для этого шага необходимо согласие как минимум 15 стран ЕС, на долю которых приходится не менее 65 процентов всего населения Евросоюза.