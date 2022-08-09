Мэр Нарвы Катри Райк находится под защитой телохранителей

Во вторник, 9 августа, Катри Райк сопровождали двое охранников, один из них был замечен в машине, другой сопровождал мэра.

Сама Райк отказалась объяснять причины необходимости в охранниках, предложив спросить об этом у полиции. Põhjarannik пока не получил от полиции комментариев по поводу вопросов безопасности мэра Нарвы.

Вчера правящая коалиция в Нарве во главе с Райк объявила, что решила убрать нарвский танк-памятник и перенести его в место с ограниченным доступом. В то же время будет создана комиссия, которая должна приступить к разработке дальнейших планов действий, связанных с советскими памятниками в городе.