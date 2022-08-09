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Мэр Нарвы Катри Райк находится под защитой телохранителей

rus.postimees.ee
Мэр Нарвы Катри Райк находится под защитой телохранителей
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Мэр Нарвы Катри Райк находится под защитой полиции.
Мэр Нарвы Катри Райк находится под защитой полиции. Фото: Sander Ilvest

Мэр Нарвы Катри Райк сегодня передвигалась по Нарве в сопровождении охранников, сообщает Põhjarannik.

Во вторник, 9 августа, Катри Райк сопровождали двое охранников, один из них был замечен в машине, другой сопровождал мэра.

Сама Райк отказалась объяснять причины необходимости в охранниках, предложив спросить об этом у полиции. Põhjarannik пока не получил от полиции комментариев по поводу вопросов безопасности мэра Нарвы.

Вчера правящая коалиция в Нарве во главе с Райк объявила, что решила убрать нарвский танк-памятник и перенести его в место с ограниченным доступом. В то же время будет создана комиссия, которая должна приступить к разработке дальнейших планов действий, связанных с советскими памятниками в городе.

Сегодня мэр Нарвы выступила с обращением с жителям города: она уточнила последние решения по танку-памятнику и призвала жителей города сохранять спокойствие. Подробнее смотрите здесь

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