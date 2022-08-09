Блог ⟩ «Мы ничего не будем делать тайно и ночью»: мэр Нарвы разъяснила последние решения по танку-памятнику

Нарвские власти в понедельник, 8 августа, приняли решение, что танк-памятник будет перенесен, его судьбу будут решать вместе с горожанами. Когда именно состоится демонтаж и куда памятник будет перенесен для временного хранения, пока неизвестно. Rus.Postimees следит за развитием событий.
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Правительство Эстонии на прошлой неделе приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства.
«Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, чтобы для Эстонии это не ассоциировалось со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживало войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», – сказала в воскресенье, 7 августа, премьер-министр.
В минувший четверг Каллас заявила, что советский танк-монумент в Нарве будет перенесен. После этого у танка, который располагается на шоссе за пределами нарвского жилого массива, местные жители организовали дежурство.
Нарвские власти решили, что танк-памятник будет перенесен и его дальнейшую судьбу будут решать совместно с жителями города.
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