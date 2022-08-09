Блог ⟩ В Нарве приступают к сносу памятника-танка

Правительство Эстонии приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства.

«Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, чтобы для Эстонии это не ассоциировалось со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживало войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», – сказала 7 августа премьер-министр Кая Каллас.

Каллас заявила, что советский танк-монумент в Нарве будет перенесен. После этого у танка, который располагается на шоссе за пределами нарвского жилого массива, местные жители организовали дежурство.

Нарвские власти решили, что танк-памятник будет перенесен и его дальнейшую судьбу будут решать совместно с жителями города.

15 августа Нарвское горсобрание должно было определить дальнейшую судьбу советского памятника-танка. Однако заместитель председателя горсобрания Наталия Умарова неожиданно сообщила, что этот вопрос обсуждаться не будет.

В связи с этим в ближайшие дни государство само займется переносом танка.