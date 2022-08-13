Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 12 по 19 августа.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
14 августа в 12:30, ул. Команданди, 2
Каким был Таллинн в 1409 году и что сохранилось с тех пор? Чем закрывали окна, когда еще не было стекол? Где жил первый таллиннский аптекарь и у кого до него покупали лекарства? Экскурсия познакомит вас с городом глазами аптекаря Мельхиора и расскажет о нюансах создания фильма. Экскурсия начнется у артиллерийской башни Кик-ин-де-Кёк, а закончится в Таллиннском музее городской жизни, где представлены сохранившиеся в коллекциях находки XV века, относящиеся к теме фильма. Надевайте удобную обувь, подходящую одежду и отправляйтесь на поиски приключений!
13 августа в 14:00, ул. Лиивалайа, 27
Каждую субботу в 14:00 члены Клуба английского языка встречаются в Таллиннском кафе Ragu, чтобы активно практиковаться в английском и знакомиться с новыми людьми. Клуб английского языка в Таллинне – это еженедельное собрание, на котором все участники проводят 105 минут, разговаривая, обсуждая, споря, смеясь и наслаждаясь напитками. Сессия организована в 10-15-минутные раунды, в каждом раунде у вас меняется партнер и появляется новое задание: ответить на вопрос, сыграть в настольную игру, обсудить проблему, составить текст, провести мозговой штурм, решить проблему и прочее. Предлагаем вам убить сразу двух зайцев: завести новые знакомства и подтянуть английский.
13 августа в 13:00, ул. А. Вейзенберги, 34
В субботу, 13 августа, в Художественном музее Kumu официально завершится выставка «Умозрительные картины». В центре выставки − диалог концептуального искусства, созданного в Прибалтике и Москве в 1970-1980-х годах. В позднесоветской художественной среде концептуальность означала искажение жестов, девизов, нарративов, изображений и объектов повседневной жизни таким образом, что это ставило под сомнение их смысл, меняло значение на прямо противоположное, или вовсе их разрушало. Вы еще можете успеть насладиться концептуальным искусством: выставка завершается 14 августа, поэтому 13-го августа вы сможете посетить мастер-класс, экскурсию по выставке в сопровождении куратора, а также поучаствовать в дискуссии «Возможности политического курирования во время кризиса».
19 августа в 21:15, ул. Вана-Пости, 8
Пятничный вечер куратор программы и менеджер фестиваля современной анимации и медиаискусства LINOLEUM Анастасия Верлинская из Киева предлагает вам провести в старом добром кинотеатре «Сыпрус». По ее словам, искусство может стать мостом между Украиной и Европой, поведать о украинской культуре: через искусство это слово будет еще громче. Кинотеатр порадует посетителей серией украинских короткометражных фильмов довоенного времени. Смотрите украинские короткометражки из довоенного времени.
ИДА-ВИРУМАА
13 августа в 13:00, ул. Бастаркови, 4
Экскурсия познакомит с одним из выдающихся памятников сакральной архитектуры Нарвы – православным Воскресенским собором. До сегодняшнего дня в соборе сохранились подлинные росписи, иконостас и несколько уникальных икон, связанных с древними городскими преданиями. Гид расскажет вам о византийском наследии в архитектуре и иконостасе храма и тенденциях модерна, родстве храмовых росписей Воскресенского собора с росписями, выполненными выдающимся художником В. Васнецовым в 1896 году в соборе святого Владимира в Киеве. Экскурсию проведет сотрудник Нарвского музея, специалист по церковному искусству Юлия Хлыстун.
19 августа в 21:00, ул. Линда, 2
Если выставки, мастер-классы и экскурсии уже поднадоели и душа требует не высокоинтеллектуальных выходов в свет, а простого, человеческого «потанцевать», то вам мы предлагаем посетить вечеринку PurPur в театральном центре Vaba Lava. Приятная атмосфера; легкая, танцевальная музыка - все это поможет вам отвлечься от повседневных хлопот и весело провести время.