Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

ТАЛЛИНН

14 августа в 12:30, ул. Команданди, 2

Каким был Таллинн в 1409 году и что сохранилось с тех пор? Чем закрывали окна, когда еще не было стекол? Где жил первый таллиннский аптекарь и у кого до него покупали лекарства? Экскурсия познакомит вас с городом глазами аптекаря Мельхиора и расскажет о нюансах создания фильма. Экскурсия начнется у артиллерийской башни Кик-ин-де-Кёк, а закончится в Таллиннском музее городской жизни, где представлены сохранившиеся в коллекциях находки XV века, относящиеся к теме фильма. Надевайте удобную обувь, подходящую одежду и отправляйтесь на поиски приключений!

13 августа в 14:00, ул. Лиивалайа, 27

Каждую субботу в 14:00 члены Клуба английского языка встречаются в Таллиннском кафе Ragu, чтобы активно практиковаться в английском и знакомиться с новыми людьми. Клуб английского языка в Таллинне – это еженедельное собрание, на котором все участники проводят 105 минут, разговаривая, обсуждая, споря, смеясь и наслаждаясь напитками. Сессия организована в 10-15-минутные раунды, в каждом раунде у вас меняется партнер и появляется новое задание: ответить на вопрос, сыграть в настольную игру, обсудить проблему, составить текст, провести мозговой штурм, решить проблему и прочее. Предлагаем вам убить сразу двух зайцев: завести новые знакомства и подтянуть английский.

13 августа в 13:00, ул. А. Вейзенберги, 34