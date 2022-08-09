Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 августа: какие продукты питания выбирают жители Эстонии, новая трамвайная линия в Таллинне и фестиваль грузовиков TruckShow
Сегодня в выпуске:
- В столице подписан договор о прокладке новой трамвайной линии. По какому маршруту она пройдет и когда будет запущена?
- В Старом городе Таллинна закрывается популярная смотровая площадка, ситуация с ВИЧ в Эстонии близка к катастрофической
- Какие продукты питания выбирают жители Эстонии и какие факторы влияют на это выбор?
- Первое воскресенье каждого месяца стало в Таллинне Музейным воскресеньем. Что это означает и какие музеи можно посетить бесплатно?
- В Сибири бушуют лесные пожары, миллионы мусульман-шиитов отмечают Ашуру, южнокорейская столица затоплена после сильнейших дождей
- Масштабный фестиваль самых необычных и эксклюзивных грузовых автомобилей вновь порадовал любителей тяжелой техники обилием уникальных экспонатов
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 августа.