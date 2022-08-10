Нарва услышана. Главная новость второй день для всех нарвитян – в город приехала премьер-министр. Вчерашний визит Каи Каллас снизил градус напряженности не только между депутатами горсобрания и мэром, но и между горожанами, которые в ожидании результатов переговоров заняли все свободные лавочки и стулья в летних кафе поблизости здания горсобрания Нарвы.
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ОБЗОР ⟩ «Танк не рассорил нас, а сблизил»: в понедельник Нарва изменилась
«Танк не рассорил нас, а сблизил»: в понедельник Нарва изменилась
Намеченное депутатами решение о переносе советского танка встретили с пониманием и те, кто опасался за судьбу монумента, и те, кто был против того, что столица вмешивается в дела Нарвы. Итогом визита главы правительства в Нарву и совместной с руководством города пресс-конференции можно назвать изменившиеся настроения людей.