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ОБЗОР ⟩ «Танк не рассорил нас, а сблизил»: в понедельник Нарва изменилась

Денис Антонов
, Корреспондент-редактор
«Танк не рассорил нас, а сблизил»: в понедельник Нарва изменилась
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Танк-памятник в Нарве.
Танк-памятник в Нарве. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Нарва услышана. Главная новость второй день для всех нарвитян – в город приехала премьер-министр. Вчерашний визит Каи Каллас снизил градус напряженности не только между депутатами горсобрания и мэром, но и между горожанами, которые в ожидании результатов переговоров заняли все свободные лавочки и стулья в летних кафе поблизости здания горсобрания Нарвы.

Намеченное депутатами решение о переносе советского танка встретили с пониманием и те, кто опасался за судьбу монумента, и те, кто был против того, что столица вмешивается в дела Нарвы. Итогом визита главы правительства в Нарву и совместной с руководством города пресс-конференции можно назвать изменившиеся настроения людей.

Нарвитяне, общаясь с представителями прессы по поводу танка, по-прежнему избегают фотографирования, однако, стоит отметить важную деталь: после новости, что танк останется в городе, они более расположены к общению. По мнению некоторых горожан, терпеливо ожидавших выхода из здания горсобрания Нарвы Каи Каллас, важно, что с ними ведут диалог.

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