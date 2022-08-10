ОБЗОР ⟩ «Танк не рассорил нас, а сблизил»: в понедельник Нарва изменилась

Намеченное депутатами решение о переносе советского танка встретили с пониманием и те, кто опасался за судьбу монумента, и те, кто был против того, что столица вмешивается в дела Нарвы. Итогом визита главы правительства в Нарву и совместной с руководством города пресс-конференции можно назвать изменившиеся настроения людей.