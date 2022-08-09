Министр культуры Пирет Хартман и министр социальной защиты Сигне Рийсало во вторник посетили ошвартованный в Таллиннском порту паром Isabelle, на борту которого проживают получившие временную защиту в Эстонии военные беженцы из Украины.
Министры посетили паром с украинскими беженцами
Министр культуры приветствовала участников программы адаптации в Эстонии и ознакомилась с условиями жизни беженцев на судне.
Со времени начала войны России против Украины в Эстонию прибыло более 50 000 военных беженцев, из которых почти 3700 человек живут в организованном эстонским государством жилье, в свою очередь, 1800 из них – на борту парома Isabelle.
«Общаясь с людьми, участвующими в программе адаптации, я вновь убедилась, что беженцы мотивированы участвовать в адаптационной программе, что они хорошо вживаются в новые для них условия. На сегодня в обязательном в рамках программы адаптации однодневном обучении приняли участие более 2700 взрослых, с каждым днем желающих пройти это обучение становится все больше», – сказала Хартман.
«Государство ставит своей долгосрочной задачей обеспечить, чтобы беженцы, получившие временную защиту, именно адаптировались, а не проходили бы сегрегацию. Для этого, наряду с удовлетворением насущных потребностей людей, надо помочь им в выходе на рынок труда, предложить им выбор различных курсов обучения. Хотя Департамент социального страхования и судовая компания Tallink провели отличную работу по организации жизни людей на борту судна, мы должны продумать и в более продолжительной перспективе, где все эти люди могли бы жить дальше», – добавила Хартман.