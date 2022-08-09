Министры посетили паром с украинскими беженцами

Министр культуры приветствовала участников программы адаптации в Эстонии и ознакомилась с условиями жизни беженцев на судне.

Со времени начала войны России против Украины в Эстонию прибыло более 50 000 военных беженцев, из которых почти 3700 человек живут в организованном эстонским государством жилье, в свою очередь, 1800 из них – на борту парома Isabelle.

«Общаясь с людьми, участвующими в программе адаптации, я вновь убедилась, что беженцы мотивированы участвовать в адаптационной программе, что они хорошо вживаются в новые для них условия. На сегодня в обязательном в рамках программы адаптации однодневном обучении приняли участие более 2700 взрослых, с каждым днем желающих пройти это обучение становится все больше», – сказала Хартман.