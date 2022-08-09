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Перенос советского памятника: из воинской могилы достали больше останков, чем ожидалось

Лаури Мутсо
Перенос советского памятника: из воинской могилы достали больше останков, чем ожидалось
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В могиле нашли больше гробов и останков, чем ожидалось ранее.
В могиле нашли больше гробов и останков, чем ожидалось ранее. Фото: Elin Hein

Завершена эксгумация останков людей, захороненных в воинской могиле в пярнуском Старом парке. В могиле нашли больше гробов и останков, чем предполагалось ранее.

Раскопки начались в понедельник, 8 августа, утром и завершились сегодня около 16 часов. В понедельник сначала увезли мемориал, потом раскопали могилы. В ходе раскопок было обнаружено, что гробов оказалось больше, чем предполагалось, и что в некоторых гробах находились останки нескольких человек: в воинской могиле было обнаружено 80 гробов с останками 83 человек.

На основании ранее известных данных предполагалось, что там захоронено 66 гробов. Останки перемещены в безопасное место, где их готовят к перезахоронению, которое, вероятно, состоится на следующей неделе.

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