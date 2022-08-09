Перенос советского памятника: из воинской могилы достали больше останков, чем ожидалось

Раскопки начались в понедельник, 8 августа, утром и завершились сегодня около 16 часов. В понедельник сначала увезли мемориал, потом раскопали могилы. В ходе раскопок было обнаружено, что гробов оказалось больше, чем предполагалось, и что в некоторых гробах находились останки нескольких человек: в воинской могиле было обнаружено 80 гробов с останками 83 человек.