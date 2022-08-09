С соответствующим предложением о снижении размера пассажирских компенсаций за опоздавшие и отмененные рейсы намерена выступить страна-председатель ЕС Чехия.
ЕС хочет снизить размер пассажирских компенсаций за опоздавшие и отмененные рейсы
ЕС хочет снизить размер пассажирских компенсаций за опоздавшие и отмененные рейсы
От нынешних выплат хотят избавиться, поскольку правила компенсации сейчас слишком запутаны, и иногда из-за опоздания рейса, обошедшегося потребителю в несколько десятков евро, перевозчик должен выплачивать компенсации в сотни евро, передает Yle.
Этим летом споров между потребителями и авиаперевозчиками было особенно много.
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