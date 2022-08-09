ЕС хочет снизить размер пассажирских компенсаций за опоздавшие и отмененные рейсы

От нынешних выплат хотят избавиться, поскольку правила компенсации сейчас слишком запутаны, и иногда из-за опоздания рейса, обошедшегося потребителю в несколько десятков евро, перевозчик должен выплачивать компенсации в сотни евро, передает Yle.