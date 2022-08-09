Австралийская авиакомпания Qantas попросила своих руководителей высшего уровня поработать грузчиками багажа в аэропортах, чтобы помочь решить проблему нехватки работников, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на CNN.
Из удобного офиса на взлетное поле: авиакомпания попросила начальников помочь грузчикам
Авиакомпания призвала минимум 100 руководителей высшего уровня на три месяца присоединиться к командам грузчиков багажа в аэропортах Сиднея и Мельбурна.
«Зимой высокое распространение гриппа и ковида в обществе наряду со сложной ситуацией на рынке труда создает серьезные проблемы в нашей сфере», – указал представитель Quantas Коллин Хьюз.
Тем руководителям высшего уровня, которые согласятся присоединиться к команде грузчиков, нужно будет сортировать и проверять сумки, грузить их в аэропорту, а также перевозить по аэропорту.
Обязательное требование в работе грузчика – физическая подготовка, позволяющая перемещать и поднимать сумки весом до 32 килограммов.
«Понятно, что наши оперативные показатели не удовлетворяют ожидания наших клиентов, а также не достигают установленных нами же стандартов. Поэтому нам нужно искать любые возможности, как улучшить свою работу», – сказал Хьюз.
Стоит отметить, что очень сильным ударом для сферы авиации стала пандемия коронавируса, из-за ограничений авиакомпаниям пришлось уволить тысячи работников. Qantas в июне 2020 года также сообщила, что уволена пятая часть персонала, или 6000 человек. Хьюз отметил, что сейчас авиакомпания пытается привлечь новых работников, однако дело с этим идет не так хорошо.
Похожая ситуация и с аэропортами, которые во время пандемии уволили большое количество работников. Сейчас спрос на путешествия почти вернулся к допандемийному уровню, однако нехватка работников как в авиакомпаниях, так и в аэропортах приводит к определенному хаосу в связи с путешествиями. Планируется, что авиационная сфера полностью может восстановиться от последствий пандемии только через год.