Рейнсалу: Эстония разделяет скорбь сотен политзаключенных Беларуси и их близких

«Два года назад была жестоко растоптана надежда народа Беларуси самому решать свою судьбу. Вместо демократического процесса выборов президента люди, так долго ожидавшие перемен в своем государстве, получили политические преследования и пытки, многим пришлось покинуть страну», – сказал Рейнсалу.

«Мы разделяем скорбь сотен политзаключенных и их близких. Я хочу выразить восхищение их храбростью. Международное сообщество продолжит предпринимать усилия по привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси, пока не добьется их осуждения», – подчеркнул министр иностранных дел.

По словам Рейнсалу, в течение двух последних лет незаконный режим Лукашенко расширил свою преступную деятельность и стал угрозой международной безопасности.

«Режим Лукашенко поставил под угрозу безопасность воздушного сообщения, устраивал гибридные атаки на соседние страны с привлечением мигрантов, стал позорным сообщником агрессора, убивающего сейчас мирных жителей Украины», – напомнил Рейнсалу в переданном BNS пресс-релизе.

Рейнсалу пообещал, что введенные ЕС санкции против режима Лукашенко сохранятся до тех пор, пока официальный Минск не поймет, что возможен только один способ действия: прекратить репрессии против собственного народа и не поддерживать больше воинственный режим Кремля.