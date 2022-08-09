Упаковки меньше и космическая стоимость: жители Латвии в шоке от цен в супермаркетах

Покупательница заметила в Lidl резкий рост цен на ряд товаров: «Конечно, я понимаю, что цены растут на всё, но это кажется безумием. Несколько месяцев назад цена (на стиральный порошок) была 7,99, около месяца назад – 9,99, сейчас – 11,99. Второй шок был чесночный соус, который также несколько месяцев назад стоил 1,19, а теперь уже 2,19».

Увиденное заставило женщину задуматься:

«Неужели всё это сумасшествие с ростом цен связано с подорожанием энергоресурсов? Или торгаши умело пользуются ситуацией?»

Рассуждения Илзе вызвали лавину комментариев. Например, одна покупательница пишет: «В субботу заметила множество бытовых вещей, которые в Lidl были дороже, чем в Rimi у моего дома. Сахар, молоко, зерновой кофе, лосось, черника, помидоры, сыр! На многие другие я не обращала особого внимания, но это те продукты, которые запомнились».

И Светлана отметила: «На многие продукты каждую неделю новая цена – всё выше и выше. Уже в Maxima дешевле, чем в Lidl».

Пользовательница Ригонда, работая в супермаркете, заметила не только быстрый рост цен, но и изменение упаковок: «Цены растут очень быстро, и если смотреть на вес, та же самая упаковка идет с гораздо меньшими граммами».

Самые бдительные покупатели обратили внимание на другое . Как пишут пользователи, в Top набросили цену на молотый кофе Jacobs (500 г) до 10 евро, далее пришлось сбросить до 6 евро.