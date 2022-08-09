Упаковки меньше и космическая стоимость: жители Латвии в шоке от цен в супермаркетах
Покупательница заметила в Lidl резкий рост цен на ряд товаров: «Конечно, я понимаю, что цены растут на всё, но это кажется безумием. Несколько месяцев назад цена (на стиральный порошок) была 7,99, около месяца назад – 9,99, сейчас – 11,99. Второй шок был чесночный соус, который также несколько месяцев назад стоил 1,19, а теперь уже 2,19».
Увиденное заставило женщину задуматься:
«Неужели всё это сумасшествие с ростом цен связано с подорожанием энергоресурсов? Или торгаши умело пользуются ситуацией?»
Рассуждения Илзе вызвали лавину комментариев. Например, одна покупательница пишет: «В субботу заметила множество бытовых вещей, которые в Lidl были дороже, чем в Rimi у моего дома. Сахар, молоко, зерновой кофе, лосось, черника, помидоры, сыр! На многие другие я не обращала особого внимания, но это те продукты, которые запомнились».
И Светлана отметила: «На многие продукты каждую неделю новая цена – всё выше и выше. Уже в Maxima дешевле, чем в Lidl».
Пользовательница Ригонда, работая в супермаркете, заметила не только быстрый рост цен, но и изменение упаковок: «Цены растут очень быстро, и если смотреть на вес, та же самая упаковка идет с гораздо меньшими граммами».
Самые бдительные покупатели обратили внимание на другое . Как пишут пользователи, в Top набросили цену на молотый кофе Jacobs (500 г) до 10 евро, далее пришлось сбросить до 6 евро.
«Торгаши мегабесстыжие. Так было с подсолнечным маслом в Maxima: если купят – будет соответствующее предложение!»
Многие члены группы сходятся во мнении, что при возможности цены часто необоснованно повышаются. «Конечно, лучше инфляция, чем война, но сейчас, я думаю, ситуация используется. Более того, это бессовестно! Не только в Lidl», – возмущается Кристине.
«Я тоже понимаю подорожание топлива, масла и так далее, но реально есть ощущение, что цены поднимают, потому что "могут поднять"», – ответила Людмила.
Есть и противоположные мнения. Например, Алеся считает, что везде и на всё растут цены и никто не заставляет закупаться только в Lidl: «Есть несколько магазинов и возможность сравнить цены, кроме того, многие акционные буклеты доступны также в интернете. Поэтому не надо удивляться, а следует покупать там и то, что вас устраивает».
Представитель Lidl сегодня, 9 августа, прокомментировал для RUS TVNET ситуацию: «Данные, опубликованные буквально вчера Центральным статистическим управлением Латвии, показывают, что в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года средний уровень потребительских цен в стране вырос на 21,5%.
Рост инфляции можно наблюдать и в других странах Европы. Это в целом влияет на мировую стоимость продовольственного сырья - себестоимость производства, переработки и доставки продукции, что отражается на конечной цене товара в магазине.
Ценовая политика Lidl гибкая, мы стараемся всегда предлагать лучшее соотношение цены и качества, но, как известно, цены регулируются рынком. Призываем наших клиентов следить за последними ценовыми предложениями по понедельникам и четвергам».