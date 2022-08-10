Денис Ларченко: танк демонтируют к концу следующей недели, но это только начало

– Когда правительство на минувшей неделе вышло с заявлением о том, что в Эстонии должны быть устранены все красноармейские памятники, стало понятно, что в Нарве могут возникнуть дополнительные источники напряжения.

– Танк будет первым, но не последним из демонтированных в Нарве памятников?

– Будем говорить откровенно. Да, это вполне возможно, учитывая категоричность сделанных правительством Эстонии заявлений.

В случае с танком вопрос стоял очень жестко: либо само правительство сносит танк и увозит его в неизвестном направлении, либо город берет на себя ответственность за демонтаж и в дальнейшем сам «творит историю» этого танка вместе с горожанами.

– О чем договорились и не договорились нарвитяне с Каей Каллас?

– Договорились о том, что будет сотрудничество между городом и правительством страны. Договорились о том, что государство даст нам шанс сделать все самим и успокоить горожан.

Кая Каллас несколько раз повторила, что в случае любых провокаций, как со стороны нарвитян, так и приезжих, государству придется вмешаться. Нам необходимо избежать возможных провокаций.

– О чем же вы не договорились с премьер-министром?

– Таких тем не было.

– Оказывалось ли давление на власти Нарвы в преддверии и в ходе встречи?