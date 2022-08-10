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Денис Ларченко: танк демонтируют к концу следующей недели, но это только начало

Определенное давление оказывалось
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Денис Ларченко: танк демонтируют к концу следующей недели, но это только начало
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  • Местные власти сработали на опережение, удивив Каю Каллас
  • В Нарве может появиться музей демонтированных памятников
  • Поначалу танк будет перенесен в закрытое охраняемое место

В ближайшие полторы недели окончательно прояснится судьба нарвского танка. Как принималось резонансное решение о переносе памятника и что последует за ним?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Нарвского горсобрания от партии «Ээсти 200» Денис Ларченко.

Фрагмент беседы:

– Когда и куда будут переносить танк? Какие варианты на повестке дня?

– В понедельник Горсобранию предстоит одобрить решение о переносе, будет также создана специальная комиссия. Мы очень надеемся, что все пройдет гладко, поскольку в городе необходимо сохранять стабильность.

– Какие настроения сейчас в городе? Каковы прогнозы на понедельник?

– Прогнозы в отношении принятия решения о демонтаже памятника – положительные. Все понимают, что это необходимо сделать. По сути, это коллективное решение, поскольку все фракции поддерживают данную инициативу.

– Когда будут согласованы даты переноса?

– Дальше будут согласовываться даты переноса, технические вопросы по демонтажу и будет создана уже упомянутая временная комиссия при Горсобрании, куда войдут как депутаты от всех фракций и представители государства, так и НКО, ветеранские организации и музеи.

Сейчас танк будет перенесен в закрытое охраняемое место. Затем предстоит решить, что делать дальше.

Если под него будет создан музей в Нарве, то нужно понять, где он может появиться и какова концепция такого музея.

Быть может, в соданный музей будут перенесены и другие памятники (демонтированные в Нарве - прим. ред.).

Мы понимаем, что правительство делало крайне радикальные заявления и, возможно, появится более широкий пласт вопросов, которые комиссии необходимо будет решать.

– Поясните, что вы имеете в виду…

– Когда правительство на минувшей неделе вышло с заявлением о том, что в Эстонии должны быть устранены все красноармейские памятники, стало понятно, что в Нарве могут возникнуть дополнительные источники напряжения.

– Танк будет первым, но не последним из демонтированных в Нарве памятников?

– Будем говорить откровенно. Да, это вполне возможно, учитывая категоричность сделанных правительством Эстонии заявлений.

В случае с танком вопрос стоял очень жестко: либо само правительство сносит танк и увозит его в неизвестном направлении, либо город берет на себя ответственность за демонтаж и в дальнейшем сам «творит историю» этого танка вместе с горожанами.

– О чем договорились и не договорились нарвитяне с Каей Каллас?

– Договорились о том, что будет сотрудничество между городом и правительством страны. Договорились о том, что государство даст нам шанс сделать все самим и успокоить горожан.

Кая Каллас несколько раз повторила, что в случае любых провокаций, как со стороны нарвитян, так и приезжих, государству придется вмешаться. Нам необходимо избежать возможных провокаций.

– О чем же вы не договорились с премьер-министром?

– Таких тем не было.

– Оказывалось ли давление на власти Нарвы в преддверии и в ходе встречи?

– Все медийное пространство было заполнено темой танка на протяжении нескольких недель – тема подогревалась как со стороны правительства, так и некоторых общественных деятелей. Это все влияло на наше состояние и положение дел в городе. Все другие вопросы были поставлены на паузу.

Определенное давление оказывалось. Наше решение уже частично базировалось более ранних заявлениях правительства об устранении всех красноармейских памятников.

Заявление правительства спровоцировало определенный ход событий в Нарвском горсобрании.

– Чем осталась недовольна Кая Каллас?

– Полагаю, что наше заявление, сделанное на опережение, стало для нее неожиданностью. Я лично считаю, что она приехала в Нарву с повесткой о том, что в ближайшие дни танк будет демонтирован.

– Осталась ли она в итоге довольна сроками переноса памятника?

– Несложно прочесть между строк, что Кая Каллас рассчитывала, что демонтаж произойдет как можно скорее. Соответственно, была и готовность со стороны правительства осуществить всё это технически.

В итоге план А, подготовленный государством, превратился в план Б. Нам неоднократно повторили, что, если Нарва сама не справится с демонтажем, государство возьмет эту миссию на себя.

Мы пошли на опережение, чтобы отстоять этот танк, оставив его в Нарве в качестве музейного экспоната.

– Что подразумевается под кратчайшими сроками переноса танка, в которые должна уложиться Нарва?

– По законодательству, нам положены несколько дней для созыва внеочередной сессии Горсобрания. Она намечена на ближайший понедельник. Это не означает, что предварительная подготовка демонтажа не идет. Она уже начата. Сейчас обсуждается состав спецкомиссии и разные варианты переноса, включая технические детали.

Нам необходимо время максимум до конца следующей недели, чтобы подготовить и провести демонтаж памятника.

– Если будет оказано сопротивление демонтажу, ваши действия?

– Мы пытаемся максимально много общаться с горожанами, привлекая к диалогу все заинтересованные стороны, включая ветеранские организации, и напрямую предупреждаем, что любые провокативные меры могут сейчас восприниматься из Таллинна как провокация и некий риск, и тогда будет запущен в ход план Б, подготовленный правительством.

– Что останется на месте танка?

– Этот вопрос тоже необходимо будет решить комиссии. Один из вариантов – оставить пустой пьедестал, оснастив его памятной табличкой.

– Сходила ли Кая Каллас к памятнику-танку?

– Нет. Она заявила, что в Эстонии порядка 400 подобных памятников, и если она посетит каждый из них, ее работа станет неэффективной. Таким образом, она ушла от этого вопроса, сняв с себя ответственность за общение с нарвитянами у танка.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: куда переедет нарвский танк? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: куда переедет нарвский танк? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Pm
  • Какие варианты переноса танка на повестке дня?
  • О чем договорились и не договорились нарвитяне с Каей Каллас?
  • Оказывалось ли давление на власти Нарвы?
  • Что подразумевается под кратчайшими сроками переноса? 
  • Возможно ли сопротивление переносу танка со стороны горожан?
  • Кто вошел в состав комиссии по демонтажу памятника? 
  • Какие вопросы она будет решать?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

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