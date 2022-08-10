Денис Ларченко: танк демонтируют к концу следующей недели, но это только начало

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Нарвского горсобрания от партии «Ээсти 200» Денис Ларченко.
– Когда и куда будут переносить танк? Какие варианты на повестке дня?
– В понедельник Горсобранию предстоит одобрить решение о переносе, будет также создана специальная комиссия. Мы очень надеемся, что все пройдет гладко, поскольку в городе необходимо сохранять стабильность.
– Какие настроения сейчас в городе? Каковы прогнозы на понедельник?
– Прогнозы в отношении принятия решения о демонтаже памятника – положительные. Все понимают, что это необходимо сделать. По сути, это коллективное решение, поскольку все фракции поддерживают данную инициативу.
– Когда будут согласованы даты переноса?
– Дальше будут согласовываться даты переноса, технические вопросы по демонтажу и будет создана уже упомянутая временная комиссия при Горсобрании, куда войдут как депутаты от всех фракций и представители государства, так и НКО, ветеранские организации и музеи.
Сейчас танк будет перенесен в закрытое охраняемое место. Затем предстоит решить, что делать дальше.
Если под него будет создан музей в Нарве, то нужно понять, где он может появиться и какова концепция такого музея.
Быть может, в соданный музей будут перенесены и другие памятники (демонтированные в Нарве - прим. ред.).
Мы понимаем, что правительство делало крайне радикальные заявления и, возможно, появится более широкий пласт вопросов, которые комиссии необходимо будет решать.
– Поясните, что вы имеете в виду…