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Студия Postimees: куда переедет нарвский танк?

15:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: куда переедет нарвский танк?
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В ближайшие полторы недели окончательно прояснится судьба нарвского танка. Как принималось резонансное решение о переносе памятника и что последует за ним?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Нарвского горсобрания от партии «Ээсти 200» Денис Ларченко. Смотрите интервью в 15:00!

  • Какие варианты переноса танка на повестке дня?
  • О чем договорились и не договорились нарвитяне с Каей Каллас?
  • Оказывалось ли давление на власти Нарвы?
  • Что подразумевается под кратчайшими сроками переноса? 
  • Возможно ли сопротивление переносу танка со стороны горожан?
  • Кто вошел в состав комиссии по демонтажу памятника? 
  • Какие вопросы она будет решать?
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