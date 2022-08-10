В ближайшие полторы недели окончательно прояснится судьба нарвского танка. Как принималось резонансное решение о переносе памятника и что последует за ним?
Студия Postimees: куда переедет нарвский танк?
15:00
Студия Postimees: куда переедет нарвский танк?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Нарвского горсобрания от партии «Ээсти 200» Денис Ларченко. Смотрите интервью в 15:00!
- Какие варианты переноса танка на повестке дня?
- О чем договорились и не договорились нарвитяне с Каей Каллас?
- Оказывалось ли давление на власти Нарвы?
- Что подразумевается под кратчайшими сроками переноса?
- Возможно ли сопротивление переносу танка со стороны горожан?
- Кто вошел в состав комиссии по демонтажу памятника?
- Какие вопросы она будет решать?
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