Социал-демократы обошли в рейтинге партий «Отечество» и «Ээсти 200»

Рейтинг Партии реформ за последние две недели вырос на 1,2 процентных пункта и вновь превысил 34 процента. Поддержка EKRE последние четыре недели остается на уровне 19-20 процентов. Популярность Центристской партии по последним данным остается такой же, какой она стала после начала войны в Украине.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (СДП) с 9,3 процента, «Отечество» с 8,9 процента и «Ээсти 200», у которой тоже 8,9 процента. С конца июня СДП увеличила свою поддержку на три процентных пункта и поднялась на четвертое место по популярности политических партий, обойдя «Отечество» и «Ээсти 200». На такой высокой позиции социал-демократы последний раз были в октябре 2020 года.