Если возглавляющий таблицу рейтингов треугольник партий остается неизменным и лидирующую позицию по-прежнему занимает Партия реформ, то положение остальных партий несколько изменилось: Социал-демократическая партия (СДП) обошла «Отечество» и «Ээсти 200», показывают результаты еженедельного опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Социал-демократы в рейтинге партий обошли «Отечество» и «Ээсти 200»
Согласно результатам последнего опроса, Партию реформ поддерживают 34,4 процента обладающих правом голоса граждан, Консервативную народную партию (EKRE) – 19,8 процента, а Центристскую партию – 16,3 процента.
Рейтинг Партии реформ за последние две недели вырос на 1,2 процентных пункта и вновь превысил 34 процента. Поддержка EKRE последние четыре недели остается на уровне 19-20 процентов. Популярность Центристской партии по последним данным остается такой же, какой она стала после начала войны в Украине.
За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (СДП) с 9,3 процента, «Отечество» с 8,9 процента и «Ээсти 200», у которой тоже 8,9 процента. С конца июня СДП увеличила свою поддержку на три процентных пункта и поднялась на четвертое место по популярности политических партий, обойдя «Отечество» и «Ээсти 200». На такой высокой позиции социал-демократы последний раз были в октябре 2020 года.
Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 52,6 процента, а оппозиционные 36,1 процента опрошенных.