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Социал-демократы в рейтинге партий обошли «Отечество» и «Ээсти 200»

BNS
Социал-демократы в рейтинге партий обошли «Отечество» и «Ээсти 200»
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Лаури Ляэнеметс, лидер СДПЭ.
Лаури Ляэнеметс, лидер СДПЭ. Фото: Dmitri Kotjuh

Если возглавляющий таблицу рейтингов треугольник партий остается неизменным и лидирующую позицию по-прежнему занимает Партия реформ, то положение остальных партий несколько изменилось: Социал-демократическая партия (СДП) обошла «Отечество» и «Ээсти 200», показывают результаты еженедельного опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно результатам последнего опроса, Партию реформ поддерживают 34,4 процента обладающих правом голоса граждан, Консервативную народную партию (EKRE) – 19,8 процента, а Центристскую партию – 16,3 процента.

Рейтинг Партии реформ за последние две недели вырос на 1,2 процентных пункта и вновь превысил 34 процента. Поддержка EKRE последние четыре недели остается на уровне 19-20 процентов. Популярность Центристской партии по последним данным остается такой же, какой она стала после начала войны в Украине.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (СДП) с 9,3 процента, «Отечество» с 8,9 процента и «Ээсти 200», у которой тоже 8,9 процента. С конца июня СДП увеличила свою поддержку на три процентных пункта и поднялась на четвертое место по популярности политических партий, обойдя «Отечество» и «Ээсти 200». На такой высокой позиции социал-демократы последний раз были в октябре 2020 года.

Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 52,6 процента, а оппозиционные 36,1 процента опрошенных.

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