Серена Уильямс объявила о последнем турнире в своей карьере

Уильямс так ответила на вопрос, что поддерживает ее мотивацию на закате карьеры: "Я не знаю. Наверное, это просто свет в конце туннеля. На что это похоже? Я не знаю. Я приближаюсь к свету, так что... Так было в последнее время. Для меня это все. Я не могу дождаться, когда доберусь до этого света".