Сорокалетняя американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что готова завершить профессиональную карьеру в ближайшее время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.
Серена Уильямс объявила о последнем турнире в своей карьере
Серена Уильямс объявила о последнем турнире в своей карьере
По словам спортсменки, она окончательно уйдет из спорта после Открытого чемпионата США. Турнир пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.
Уильямс так ответила на вопрос, что поддерживает ее мотивацию на закате карьеры: "Я не знаю. Наверное, это просто свет в конце туннеля. На что это похоже? Я не знаю. Я приближаюсь к свету, так что... Так было в последнее время. Для меня это все. Я не могу дождаться, когда доберусь до этого света".
Серена Уильямс - 23-кратная победительница турниров Большого шлема. На ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации. Также у младшей Уильямс три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна - в одиночном.
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