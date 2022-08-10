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Нарвитянка Анастасия Синицына на шахматной олимпиаде выполнила норму международного мастера

rus.postimees.ee
Нарвитянка Анастасия Синицына на шахматной олимпиаде выполнила норму международного мастера
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Шахматная олимпиада 2022, иллюстративное фото.
Шахматная олимпиада 2022, иллюстративное фото. Фото: IDREES MOHAMMED

В индийском городе Ченнаи завершилась шахматная олимпиада, на которой женская сборная Эстонии заняла 26-е место, а 18-летняя нарвитянка Анастасия Синицына выполнила норму международного мастера, сообщает rus.err.

Эстонские шахматистки, у которых был 30-й номер посева, заняли 26-е место (шесть матчевых побед, три поражения и две ничьи) среди 159 команд. Первой стала команда Украины, которая по дополнительным показателям обошла Грузию, а бронза досталась первой сборной Индии.

Эстонские шахматисты, у которых был 57-й номер посева, заняли 56-е место (шесть побед, четыре поражения и одна ничья) среди 186 команд; победителем олимпиады стала сборная Узбекистана, которая по дополнительным показателям обошла Армению, на третьем месте вторая команда Индии.

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