В индийском городе Ченнаи завершилась шахматная олимпиада, на которой женская сборная Эстонии заняла 26-е место, а 18-летняя нарвитянка Анастасия Синицына выполнила норму международного мастера, сообщает rus.err.
Нарвитянка Анастасия Синицына на шахматной олимпиаде выполнила норму международного мастера
Нарвитянка Анастасия Синицына на шахматной олимпиаде выполнила норму международного мастера
Эстонские шахматистки, у которых был 30-й номер посева, заняли 26-е место (шесть матчевых побед, три поражения и две ничьи) среди 159 команд. Первой стала команда Украины, которая по дополнительным показателям обошла Грузию, а бронза досталась первой сборной Индии.
Эстонские шахматисты, у которых был 57-й номер посева, заняли 56-е место (шесть побед, четыре поражения и одна ничья) среди 186 команд; победителем олимпиады стала сборная Узбекистана, которая по дополнительным показателям обошла Армению, на третьем месте вторая команда Индии.
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