Нарвитянка Анастасия Синицына на шахматной олимпиаде выполнила норму международного мастера

Эстонские шахматистки, у которых был 30-й номер посева, заняли 26-е место (шесть матчевых побед, три поражения и две ничьи) среди 159 команд. Первой стала команда Украины, которая по дополнительным показателям обошла Грузию, а бронза досталась первой сборной Индии.