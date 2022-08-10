Что известно об обыске в доме Дональда Трампа

Обыски ФБР в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго держались в строгом секрете - о них не знал даже президент Джо Байден, уверяют в Белом доме.

«Никто в Белом доме не был проинформирован об ордере на обыск в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Сотрудники администрации президента Байдена узнали об обыске из публичных сообщений», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме отказались комментировать обыски и посоветовали журналистам задавать вопросы министерству юстиции. При этом пресс-секретарь добавила, что Джо Байден не сомневается в «верховенстве закона».

Трамп Фото: Reuters

Еще в апреле сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, где он постоянно проживает с января 2021 года.

Расследование началось, после того как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило конгрессменов, что его сотрудники обнаружили в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы.

Трамп назвал инцидент в понедельник средневековьем, сами обыски - рейдом, и заявил, что ни с одним из бывших президентов США ничего подобного не случалось.