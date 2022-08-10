В Эстонии подумывают начать использовать камеры, фиксирующие превышение средней скорости на отрезке пути – соответствующую рекомендацию озвучили в Департаменте транспорта.
В Эстонии могут ввести штрафы за превышение средней скорости
В Эстонии могут ввести штрафы за превышение средней скорости
Согласно задумке, в будущем реальная скорость автомобилей могла бы рассчитываться камерами, установленными в начале и в конце участка дороги, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
Они фиксировали бы регистрационный номер транспортного средства и время, когда оно проехало мимо камер, и рассчитывали бы среднюю скорость движения, с которой был пройден участок дороги, на основе данных с двух камер. Таким образом водителям уже не будет смысла снижать скорость, подъезжая к камере контроля скорости, а затем снова ее увеличивать.
Целью системы является снижение превышения скорости и, следовательно, количества и уровня серьезности дорожно-транспортных происшествий.
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