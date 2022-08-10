Независимость от России: Эстония готовится к строительству гидроаккумулирующей электростанции

Станция мощностью до 225 МВт будет действовать как гигантский аккумулятор. Ее верхний резервуар будет построен на основании из пустой породы, а в качестве нижнего резервуара будет использоваться закрытая шахта. При недостатке электроэнергии в энергосистеме вода из верхнего резервуара по трубам будет поступать в электротурбину, преобразующую энергию течения в электрическую, далее вода будет попадать в нижний резервуар. Когда электричество будет дешевым, вода будет закачиваться обратно, чтобы при необходимости повторить процесс. Станция начнет работу в 2026 году.

«Производство возобновляемой энергии по своей природе нестабильно, и прогноз производства может сильно отличаться от того, что на самом деле будут производить ветряные и солнечные электростанции. Даже за два часа до момента производства прогноз производства может существенно отличаться от реального объема. Чтобы справиться с этим, энергосистема должна иметь производственные активы, способные столь же быстро реагировать с целью обеспечения баланса и частоты потребления и производства. Одной из технологий, позволяющих такое быстрое реагирование, является современная гидроаккумулирующая электростанция, способная нагружаться и разгружаться за считанные минуты», – отметил Вальс.

Проект уникален тем, что, насколько известно Eesti Energia, сланцевые или угольные шахты не использовались в качестве резервуаров для воды для гидроэлектростанций. Кроме того, уникальным является то, что напор гидроаккумулирующей электростанции, то есть высота между верхним и нижним водохранилищами, увеличивается за счет повторного использования пустой породы, возникающей при обогащении сланца шахты «Эстония».