Эксперт: осенью на рынке аренды квартир ожидается особенно жесткая конкуренция

«За год цены значительно выросли, но спрос по-прежнему превышает предложение. При этом, думая о предстоящей зиме, потенциальные наниматели обращают особое внимание на дополнительные расходы, – анализирует ситуацию исполнительный директор отдела жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк. – Если осенью прошлого года за двухкомнатные квартиры в центре просили 500 евро в месяц, то в этом году за такую квартиру придется выложить уже 600 евро».

«Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле», — говорит Меэлис Рянк. Спрос на квартиры меньшего размера вырос под влиянием рекордных цен на энергию.