Нынешней осенью на рынке съемного жилья ожидается серьезная конкуренция. Недорогие квартиры нужны и студентам, и военным беженцам, и тем, кто хочет переехать в квартиру меньшей площади, опасаясь больших коммунальных платежей.
Эксперт: осенью на рынке аренды квартир ожидается особенно жесткая конкуренция
«За год цены значительно выросли, но спрос по-прежнему превышает предложение. При этом, думая о предстоящей зиме, потенциальные наниматели обращают особое внимание на дополнительные расходы, – анализирует ситуацию исполнительный директор отдела жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк. – Если осенью прошлого года за двухкомнатные квартиры в центре просили 500 евро в месяц, то в этом году за такую квартиру придется выложить уже 600 евро».
«Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле», — говорит Меэлис Рянк. Спрос на квартиры меньшего размера вырос под влиянием рекордных цен на энергию.
«В связи с прибытием в Эстонию украинских военных беженцев, весной на рынке съемного жилья возник повышенный спрос, последствия этого продолжат ощущаться и осенью. Хотя украинцы, спасающиеся от войны, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съемное жилье», — отметил Меэлис Рянк.