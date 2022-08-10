В их глазах грусть и злость: что на самом деле происходит в детских учреждениях закрытого типа

Что такое учреждение закрытого типа?

Детское учреждение закрытого типа (KLAT) – мера поддержки ребенка, ограничивающая его свободу, с целью оказать помощь подростку, который своим поведением может подвергнуть опасности себя или окружающих.

Цель услуги KLAT – предложить временную, безопасную и развивающую среду молодому человеку, имеющему в этом острую необходимость и ведущему себя рискованно. Среда, создаваемая вокруг ребенка, усиливает в нем чувство защищенности, способность справляться самостоятельно, снижает его поведенческие факторы риска. В закрытое учреждение ребенка направить может только суд.

Дом молодежи Хийумаа работает с детьми и подростками, которые из-за жизненных трудностей и травматичного опыта нуждаются в поддерживающей их деятельности, в том числе, в ограничении свободы передвижения для снижения вероятности проявления серьезных факторов риска в их поведении.