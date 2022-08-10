В глазах молодых людей, попавших под пресс жизненных обстоятельств, отражаются грусть, злость, страх и разочарование...
В их глазах грусть и злость: что на самом деле происходит в детских учреждениях закрытого типа
Детство несовершеннолетней еще Кайри (имя изменено) не было из простых: сложные семейные отношения и причиненные ими травмы привели девушку к тому, что она бросила школу. Обязательной программой для нее стал алкоголь. Так Кайри стала клиенткой отдела Департамента социального страхования, который предоставляет услуги детского учреждения закрытого типа (на эст. - KLAT). «Было тяжело, но это помогло мне более-менее вернуться к жизни», – признает она. Кайри верит, что то, что она попала в учреждение закрытого типа, можно было предотвратить, но для этого ей нужна была поддержка хотя бы одного взрослого. Поддержка, которую никто не смог ей оказать тогда, когда она больше всего в ней нуждалась, рассказывает специалист отдела коммуникаций Департамента социального страхования Кристина Тильк.
Из-за схожих проблем, как у Кайри, в учреждение закрытого типа в подростковом возрасте попал и Андри (имя изменено): будучи несовершеннолетним, он стал злоупотреблять алкоголем и сигаретами, перестал посещать школу и поддержки дома у него не было. «Были бесконечные гулянки и желание убежать от реальности, поскольку в жизни у меня происходили тяжелые события», – рассказывает Андри.
Несмотря на юный возраст, он несколько раз оказывался в детских учреждениях закрытого типа. Таких мест в Эстонии сейчас четыре: Образовательная коллегия Маарьямаа Таллиннский детский приют, Дом Лилле в Раквере и молодежный дом Хийумааского социального центра.
К настоящему моменту Андри совершенно очистился от дурманящих веществ. Он нашел работу и у него есть мотивация к тому, чтобы двигаться по жизни дальше. Он разорвал свое общение с прошлой компанией, дела в семье наладились. «Обязательно пойду учиться дальше, хочу стать психотерапевтом», – с такой большой надеждой Андри смотрит в будущее. Но добавляет со всей серьезностью: «Если бы я не попал в закрытое учреждение KLAT, то к сегодняшнему дню, наверное, умер бы»...
«Плохие дети»
Работники детского закрытого учреждения на Хийумаа говорят, что глаза детей, пользующихся их услугами, просто разбивают им сердце: в них видны грусть, злость, страх и разочарование. Путь к их внутреннему миру непрост. Они не доверяют, они боятся, они разочарованы во всех и во всем. И тем больше радость, когда в один момент молодой человек пропускает через свою защитную стену и открывается. «На самом деле, они не хотят чего-то большего, чем ощущения безопасности, уверенности и любви, того, чего в их жизни не встречалось. Никто им этого не предлагал, да и предлагать было некому», - говорят работники.
По их словам, в глазах общества такая молодежь – это «плохие дети», которые «виноваты во всем», ими заниматься никто не хочет, не умеет и всем лень. Ведь так удобно послать их в учреждение закрытого типа KLAT. А это, на самом деле, должно стать последним местом, где вообще может оказаться молодой человек.
«Когда-то наступит время, когда общество не будет развешивать ярлыки на молодых людей, попавших в KLAT, а поймет, что в их жизни произошло нечто такое, из-за чего они оказались в подобной ситуации», – говорит один из работников. Как этого достичь? «Для этого общество должно обратить внимание на молодого человека и помочь ему. И все это намного раньше, чем когда его проблемы нарастут таким комом, что без направления в закрытое учреждение уже не обойтись».
Установки, принятые в обществе, трудно разрушить. Даже специалистов надо приучать к тому, что если ребенок попадает в учреждение KLAT, то порой все же случается, что они в нужный момент в прошлом не протянули ему руку помощи.
То же чувствует и Энелис Линнас, руководитель отдела Депарамента социального страхования, представляющего услугу детских закрытых учреждений: «В Эстонии множество толковых специалистов, но есть и те, до которых достучаться немного сложнее. Невзирая на то, насколько мотивирован бывает специалист, мы часто встречаемся с бессилием и усталостью – тогда возникают моменты, когда кроме отправки ребенка в закрытое учреждение KLAT других вариантов решения он не видит. На самом деле, верить в молодого человека, выслушать его, последовательно оказывать помощь, планировать своевременные вмешательства – все это может повлиять на поведение молодого человека так, что он избежит попадания в закрытое учреждение. Наше желание в том, чтобы ни один ребенок не был отправлен к нам, благодаря поверхностно принятому решению. Без продумывания того, как еще может помочь ему окружение и того, все ли возможности уже исчерпаны».
Наша общая ответственность
Другой вызывающий беспокойство факт – покидающий учреждение закрытого типа молодой человек не продолжает получать системной поддержки. Возвращение к обычной жизни после интенсивного присмотра для молодого человека, с одной стороны, очень ожидаемое и позитивное событие, с другой – ему сложно, ведь он перестает получать постоянную поддержку, не имеет определенной рутины и деятельности.
В целом, после года нахождения в учреждении закрытого типа, они попадают в прежнюю среду, где особых изменений за это время не произошло. Это заколдованный круг - дети снова попадают в учреждения KLAT и изнурительная работа начинается с начала.
В сотрудничестве со специалистами из разных областей была разработана модель системы последующей поддержки, которую начнут применять с осени этого года. Системный план того, как подготовить ребенка к выходу из закрытого учреждения, поможет обеспечить то, что он более не будет нуждаться в этой услуге. «С момента попадания ребенка к нам чрезвычайно важно начать вместе с ним, его семьей и окружающими его специалистами, прорабатывать его возвращение домой, наладить мосты между ребенком и обществом», – говорит Линнас.
Для этого необходимо активное и последовательное сотрудничество всей партнерской сети (например, между службой защиты детей, школы, полиции, молодежного работника), совместное продумывание и планирование. Во время пребывания ребенка в закрытом учреждении члены партнерской сети должны быть равными партнерами в процессе оказания ему помощи.
«Наша общая ответственность в том, чтобы найти и обеспечить ребенку и его близким необходимую поддержку и продолжать помогать ему и после того, как он покинет закрытое учреждение. Учреждения KLAT – это не место, куда ребенка «отправляют», но пока ему помогают там, изменения обязательно должны происходить и у него дома, в его окружении и в сети, которая его поддерживает», – добавила Линнас.
Что такое учреждение закрытого типа?
Детское учреждение закрытого типа (KLAT) – мера поддержки ребенка, ограничивающая его свободу, с целью оказать помощь подростку, который своим поведением может подвергнуть опасности себя или окружающих.
Цель услуги KLAT – предложить временную, безопасную и развивающую среду молодому человеку, имеющему в этом острую необходимость и ведущему себя рискованно. Среда, создаваемая вокруг ребенка, усиливает в нем чувство защищенности, способность справляться самостоятельно, снижает его поведенческие факторы риска. В закрытое учреждение ребенка направить может только суд.
Дом молодежи Хийумаа работает с детьми и подростками, которые из-за жизненных трудностей и травматичного опыта нуждаются в поддерживающей их деятельности, в том числе, в ограничении свободы передвижения для снижения вероятности проявления серьезных факторов риска в их поведении.
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Дом молодежи на Хийумаа был открыт 10 августа 2020 года. Этот дом несколько отличается от других закрытых учреждений, поскольку при дизайне услуги в нем исходили из терапевтических свойств поддерживающей среды. Терапия средой означает, что работа с молодым человеком с поведенческими проблемами базируется на пяти основных принципах: привлечение, поддержка, защита, признание и структурированность.
Важными аспектами являются работа сотрудников над собой, работа команды как социотерапевтической среды, организация жизни в молодежном доме как условия для создания изменений. Существенно также отметить, что и другие закрытые учреждения KLAT все более переориентируются в своей работе на принципы терапии окружающей средой и модели посттравматического восстановления.
Хийумааский дом находится посреди живописных лесных массивов на полуострове Кыпу вдали от городского шума и суеты. Молодежный дом разместился в помещениях бывшего учебного комплекса, на территории находятся также пансионат социального центра и Хийумааская свободная школа.
Распорядок дня и в молодежном доме определенный, что создает у молодого человека ощущение рутины и предсказуемости. На еженедельных собраниях подростки могут высказать свое мнение о планировании совместной деятельности, рассказать о том, что их печалит, предлагать свои идеи о том, как организовать жизнь дома. Индивидуальные занятия планируются ребенком вместе с социальным педагогом вперед на одну-две недели.
Постепенно свобода ребенка в принятии решений и перемещениях расширяется, ему дается возможность тренироваться в выполнении того, о чем была договоренность, и в принятии ответственности за это на себя. Когда подросток начинает с этим справляться, у него появляется возможность планировать занятия по интересам и вне молодежного дома. Например, он может посещать спортивные занятия неподалеку от школы или проводить время с друзьями в местном молодежном центре. В некоторых случаях молодым людям удается найти временную подработку, к примеру, помогая соседям с ремонтом или в качестве помощника в другом отделении Хийумааского социального центра.
Основной костяк сотрудников молодежного дома составляют воспитатели и социальные педагоги. В качестве партнеров там работают психолог и терапевты (предлагается арт-терапия, многомерная семейная терапия, консультирование на личном опыте и так далее). Каждому ребенку обеспечивается индивидуальный подход и для него создается собственный план работы - комплект поддерживающих мероприятий и услуг зависит от именно его потребностей, ресурсов и направлений развития.
Цель – создать безопасную и предсказуемую среду, дать пример поведения и поддержки со стороны взрослого человека, с помощью терапии привести ребенка в состояние нового равновесия таким образом, чтобы у него самого возник интерес участвовать в собственном развитии. В свою очередь, это поможет при выходе из учреждения продолжать жить, не подвергая риску жизнь и здоровье себя и других.