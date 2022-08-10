Недавно выигравшей теннисный турнир россиянке пришлось на новом турнире паковать ракетки

В проигрыше Касаткиной нет ничего удивительного, поскольку среди теннисистов часто происходит так, что после успешного соревнования следует проигрыш. Соперницы были равны по силам, счет 7:6, 6:4. Особенно длинным и напряженным был первый сет, который продлился час 25 минут.