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Недавно выигравшей теннисный турнир россиянке пришлось на новом турнире паковать ракетки

rus.postimees.ee
Недавно выигравшей теннисный турнир россиянке пришлось на новом турнире паковать ракетки
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Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина. Фото: Dan Hamilton

Теннисистке Дарье Касаткиной, завоевавшей на прошлой неделе на турнире в Сан-Хосе первое место и вошедшенй в десятку лучших теннисисток мира, пришлось завершить очередное соревнование сразу же после первого круга. В Торонто Касаткина проиграла любимице канадской публике Бьянке Андрееску и выбыла из турнира WTA 1000.

В проигрыше Касаткиной нет ничего удивительного, поскольку среди теннисистов часто происходит так, что после успешного соревнования следует проигрыш. Соперницы были равны по силам, счет 7:6, 6:4. Особенно длинным и напряженным был первый сет, который продлился час 25 минут.

Теперь Дарья Касаткина отправится в Цинциннати (США), где с 15 по 21 августа пройдет турнир той же категории.

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