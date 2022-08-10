Полезно знать: каковы права и обязанности нанимателя жилой площади

Основной обязанностью нанимателя является уплата согласованной с наймодателем платы за использование жилой площади. Если он этого не сделает, в определенных случаях арендодатель имеет право расторгнуть договор.

Наниматель должен сам устранять возникшие мелкие дефекты, которые можно исправить с помощью уборки или технического обслуживания. Если же он хочет внести серьезные изменения, он должен получить на это разрешение от арендодателя. Разрешение должно быть дано в письменной форме или по электронной почте.

Наниматель имеет право поселить в нанимаемом жилом помещении членов своей семьи. В договоре может быть указано, что на это требуется согласие арендодателя.

Наниматель имеет право сдавать жилплощадь в субаренду, но для этого также необходимо согласие наймодателя. Арендатор должен понимать: если он передает помещение субарендатору, то он отвечает за его действия как за свои собственные.

Если собственник хочет повысить арендную плату, арендатор может оспорить это в течение 30 дней.