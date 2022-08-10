Наниматель имеет право получить от наймодателя жилую площадь, соответствующую условиям договора, и пользоваться ею в течение срока действия договора. Жилплощадью следует пользоваться аккуратно и в соответствии с целевым назначением, согласованным при заключении договора. Арендатор должен учитывать интересы других жильцов и соседей, передает портал недвижимости City24.
Полезно знать: каковы права и обязанности нанимателя жилой площади
Основной обязанностью нанимателя является уплата согласованной с наймодателем платы за использование жилой площади. Если он этого не сделает, в определенных случаях арендодатель имеет право расторгнуть договор.
Наниматель должен сам устранять возникшие мелкие дефекты, которые можно исправить с помощью уборки или технического обслуживания. Если же он хочет внести серьезные изменения, он должен получить на это разрешение от арендодателя. Разрешение должно быть дано в письменной форме или по электронной почте.
Наниматель имеет право поселить в нанимаемом жилом помещении членов своей семьи. В договоре может быть указано, что на это требуется согласие арендодателя.
Наниматель имеет право сдавать жилплощадь в субаренду, но для этого также необходимо согласие наймодателя. Арендатор должен понимать: если он передает помещение субарендатору, то он отвечает за его действия как за свои собственные.
Если собственник хочет повысить арендную плату, арендатор может оспорить это в течение 30 дней.
Арендатор обязан освободить жилое помещение по окончании договора и сдать его арендодателю. Все ключи также должны быть возвращены. Жилая площадь должна быть передана в состоянии, соответствующем договорному использованию. Если при заключении договора был составлен акт приема-передачи, жилая площадь должна быть передана в указанном в нем состоянии.