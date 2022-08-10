Сатирик и публицист Виктор Шендерович поделился в своем Telegram-канале мнением по поводу голосов, звучащих за изгнание из ЕС людей с российскими паспортами. В свойственной ему иносказательной манере прозаик и поэт намекнул, что все это «немного попахивает нацизмом».
Мнение ⟩ Виктор Шендерович о запрете виз для россиян: «Порка по национальному признаку не имеет отношения ни к уму, ни к достоинству, ни к праву»
«Когда в 2014 году я примерил Олимпиаду в Сочи к Берлинской, 1936 года, - я огреб от всего прогрессивного человечества за сравнение путинской России с гитлеровской Германией. За восемь лет сравнение это, слава богу, стало банальностью, а с февраля 2022 года только ленивый не пририсовал Путину усики.
Аналогия, стало быть, работает. Ну так продолжим ее. И предложим Лондону и Вашингтону закрыть въезд для Томаса Манна и Лиона Фейхтвангера! А заодно депортировать обратно в Германию, поближе к гестапо, всех антифашистов, бежавших из Третьего рейха. А что? Они же немцы! Они же выбирали Гитлера? Вот пускай и расхлебывают там сами.
Что они там пищат в свое оправдание? Ах, они его не выбирали? Ах, они были первыми жертвами тирана? И пытались противостоять ему, и гибли в концлагерях, когда Европа еще целовалась с тираном взасос и зиговала на его Олимпиаде? Ах, они бежали от Гитлера, а вы не принимали их и возвращали на убой?
Это жалкая попытка уйти от ответственности! Идет война. И все немцы сегодня на одно лицо: они часть "германского мира" и носители его агрессивной имперской культуры, они должны быть выброшены вон из цивилизованного западного общества! Полная санация и ров с крокодилами по периметру!
Давай, Фейхтвангер, до свиданья! Собирай шмотки и на х***й с острова! Сможете победить Гитлера силами еврейской общины, дайте знать, тогда и будем разговаривать с вами как с цивилизованными людьми, а пока - получи вселенскую смазь за то, что пытаешься оправдываться на языке Геббельса, - и вали к своим оркам.
Чемодан - вокзал - Берлин, товарищ Брехт! Гестапо ждет тебя. Давай, Томас, бери брата Генриха - и чтобы духу вашего не было в свободной Калифорнии! Давай, Цвейг, выпей поскорее яду, чтобы успеть до депортации... "Хорошие немцы", ха-ха... Хорошие немцы - мертвые немцы!
...Отлично работает аналогия, безукоризненно. Немного, конечно, попахивает нацизмом все это, но как известно, лучший способ уберечься от дракона – это иметь своего собственного... Осторожней бы с этим.
Война смертельно раскачала маятник ненависти. Инерция гнева и отчаяния может вынести и человека, и целую страну очень далеко от требований ума и справедливости. Эмоционально – это более чем понятно, но понять, не значит согласиться.
"Справедливость - всегда на своей собственной стороне", писал Станислав Ежи Лец. Порка по национальному признаку не имеет отношения ни к уму, ни к достоинству, ни к праву. Не имея возможности дотянуться до Путина, унизить новым унижением тех, кто находится у него в заложниках, – какая прекрасная сублимация! Она, конечно, может потешить самолюбие, – но боже мой, как это невысоко.
Слава Украине! Той, которая (я убежден) непременно выстоит на поле сражения. И той, которая (я надеюсь) выстоит ментально. Той Украине, которая победит Путина и справится с инерцией слепой ненависти».