Мнение ⟩ Виктор Шендерович о запрете виз для россиян: «Порка по национальному признаку не имеет отношения ни к уму, ни к достоинству, ни к праву»

«Когда в 2014 году я примерил Олимпиаду в Сочи к Берлинской, 1936 года, - я огреб от всего прогрессивного человечества за сравнение путинской России с гитлеровской Германией. За восемь лет сравнение это, слава богу, стало банальностью, а с февраля 2022 года только ленивый не пририсовал Путину усики.

Аналогия, стало быть, работает. Ну так продолжим ее. И предложим Лондону и Вашингтону закрыть въезд для Томаса Манна и Лиона Фейхтвангера! А заодно депортировать обратно в Германию, поближе к гестапо, всех антифашистов, бежавших из Третьего рейха. А что? Они же немцы! Они же выбирали Гитлера? Вот пускай и расхлебывают там сами.

Что они там пищат в свое оправдание? Ах, они его не выбирали? Ах, они были первыми жертвами тирана? И пытались противостоять ему, и гибли в концлагерях, когда Европа еще целовалась с тираном взасос и зиговала на его Олимпиаде? Ах, они бежали от Гитлера, а вы не принимали их и возвращали на убой?

Это жалкая попытка уйти от ответственности! Идет война. И все немцы сегодня на одно лицо: они часть "германского мира" и носители его агрессивной имперской культуры, они должны быть выброшены вон из цивилизованного западного общества! Полная санация и ров с крокодилами по периметру!