Кая Каллас повторно заразилась коронавирусом

«Утро началось у меня позитивно — к сожалению, я коронапозитивная. Многие обратили внимание на то, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на коронавирус были отрицательными как в понедельник, так и во вторник. Но в понедельник вечером поднялась температура. Сегодня тест показал COVID-19», - написала Кая Каллас на своей странице в Facebook.

Семейный врач рекомендовал ей оставаться дома: «Завтрашним заседанием правительства и обсуждением кабинета министров я буду руководить виртуально. Требующие личного присутствия встречи и выступления я, к сожалению, вынуждена отменить — прошу прощения за это у участников Фестиваля мнений и дорогих реформистов, с которыми я планировала встретиться на выходных».

Премьер-министр призвала жителей Эстонии быть внимательными и следить за своим здоровьем. «Коронавирус сейчас стремительно распространяется. Пожалуйста, берегите своих близких, входящих в группу риска. Август и сентябрь — это хорошее время, чтобы сделать бустерную дозу, это не означает, что вы не заболеете, но это поможет, чтобы течение заболевание было максимально легким», - добавила Кая Каллас.