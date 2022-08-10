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Лето продолжается, но уже появляются признаки осени

Маргус Мартин
, Журналист
Лето продолжается, но уже появляются признаки осени
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Этим летом у аистов, наверное, будет возможность ловить мышей, не боясь холода.
Этим летом у аистов, наверное, будет возможность ловить мышей, не боясь холода. Фото: Сандер Ильвест

Погода в Эстонии, которая в целом имеет переменчивый характер, в ближайшие недели останется теплой и, безусловно, останется такой же в сентябре, предположил метеоролог Рапламаа Арво Сайдла, наблюдающий за природой.

«Кукушка куковала после Иванова дня так долго, что это меня удивило. Куковала почти до конца июля: последний раз я слышал ее 20 июля. Я никогда раньше не замечал такого, но это означает, что лето перейдет в осень на три с половиной недели позже», – объяснил Сайдла.

По словам синоптика, северное сияние он наблюдал всего несколько дней назад, поэтому есть основания полагать, что погода будет оставаться стабильной, особой жары не предвидится, а помимо августа очень красивым будет и сентябрь. «В конце этой недели будет 28 градусов в течение трех-четырех дней, но в целом температура вернется к нынешней. Ночи будут довольно прохладные, а днем около 20-и градусов, но в целом погода будет стабильная и дождей мало, – сказал он. – Я не предвижу сильных осадков и экстремальных ситуаций, которые здесь недавно были».

Он признал, что удача ждет людей, которые планируют отправиться в ягодный или грибной лес.

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