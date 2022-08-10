Лето продолжается, но уже появляются признаки осени

«Кукушка куковала после Иванова дня так долго, что это меня удивило. Куковала почти до конца июля: последний раз я слышал ее 20 июля. Я никогда раньше не замечал такого, но это означает, что лето перейдет в осень на три с половиной недели позже», – объяснил Сайдла.

По словам синоптика, северное сияние он наблюдал всего несколько дней назад, поэтому есть основания полагать, что погода будет оставаться стабильной, особой жары не предвидится, а помимо августа очень красивым будет и сентябрь. «В конце этой недели будет 28 градусов в течение трех-четырех дней, но в целом температура вернется к нынешней. Ночи будут довольно прохладные, а днем около 20-и градусов, но в целом погода будет стабильная и дождей мало, – сказал он. – Я не предвижу сильных осадков и экстремальных ситуаций, которые здесь недавно были».