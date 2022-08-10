Погода в Эстонии, которая в целом имеет переменчивый характер, в ближайшие недели останется теплой и, безусловно, останется такой же в сентябре, предположил метеоролог Рапламаа Арво Сайдла, наблюдающий за природой.
Лето продолжается, но уже появляются признаки осени
«Кукушка куковала после Иванова дня так долго, что это меня удивило. Куковала почти до конца июля: последний раз я слышал ее 20 июля. Я никогда раньше не замечал такого, но это означает, что лето перейдет в осень на три с половиной недели позже», – объяснил Сайдла.
По словам синоптика, северное сияние он наблюдал всего несколько дней назад, поэтому есть основания полагать, что погода будет оставаться стабильной, особой жары не предвидится, а помимо августа очень красивым будет и сентябрь. «В конце этой недели будет 28 градусов в течение трех-четырех дней, но в целом температура вернется к нынешней. Ночи будут довольно прохладные, а днем около 20-и градусов, но в целом погода будет стабильная и дождей мало, – сказал он. – Я не предвижу сильных осадков и экстремальных ситуаций, которые здесь недавно были».