Ср, 10.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Mirror: организаторы US Open хотели отстранить российских теннисистов по примеру Уимблдона

rus.postimees.ee
Mirror: организаторы US Open хотели отстранить российских теннисистов по примеру Уимблдона
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Даниил Медведев.
Даниил Медведев. Фото: RODRIGO ARANGUA

Организаторы Открытого чемпионата США хотели последовать примеру Уимблдона и рассматривали возможность отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в турнире, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Организаторы Уимблдона в апреле из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов, в ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. В июне Ассоциация тенниса США (USTA) решила допустить теннисистов из России и Белоруссии на US Open в нейтральном статусе.

По информации издания, изначально USTA была настроена отстранить российских и белорусских теннисистов. Однако позднее в организации приняли решение провести благотворительный выставочный турнир, пригласив на него игроков из России и Беларуси. В качестве участников соревнований уже подтверждены белоруска Виктория Азаренко, испанец Рафаэль Надаль и полька Ига Швёнтек. На турнире, который пройдет 24 августа, состоится сбор средств для Украины.

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является россиянин Даниил Медведев.

Ключевые слова
Наверх