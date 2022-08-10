Mirror: организаторы US Open хотели отстранить российских теннисистов по примеру Уимблдона

Организаторы Уимблдона в апреле из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов, в ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. В июне Ассоциация тенниса США (USTA) решила допустить теннисистов из России и Белоруссии на US Open в нейтральном статусе.

По информации издания, изначально USTA была настроена отстранить российских и белорусских теннисистов. Однако позднее в организации приняли решение провести благотворительный выставочный турнир, пригласив на него игроков из России и Беларуси. В качестве участников соревнований уже подтверждены белоруска Виктория Азаренко, испанец Рафаэль Надаль и полька Ига Швёнтек. На турнире, который пройдет 24 августа, состоится сбор средств для Украины.