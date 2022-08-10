Хотя безработным предлагается все больше и больше курсов и на это тратится все больше и больше денег, Касса по безработице не имеет представления о том, полезно ли обучение для поиска новой работы. Анализ Государственного контроля показывает, что в течение года после обучения три четверти безработных вернулись на рынок труда, при этом менее половины из них нашли работу, связанную с тем, чему они обучались. Касса по безработице не может брать на себя роль только лишь посредника в обучении, но должна и уделять больше внимания качеству предлагаемого обучения.
Госконтроль: Касса по безработице должна выяснить, какие курсы полезны для трудоустройства
Госконтроль считает, что цели Кассы по безработице, связанные с обучением, являются слишком общими, и что следует более точно контролировать результативность курсов обучения с точки зрения трудоустройства. «Учиться всегда хорошо, но также важно, чтобы люди учились прежде всего тому, что облегчает поиск работы, и тем навыкам, которых не хватает на рынке труда», – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм.
Касса по безработице только отслеживает, устроился ли человек вообще на работу после обучения. Однако неизвестно, сколько выпускников профессионального обучения пошли работать туда, где они могут применить изученные навыки, поскольку Касса по безработице не собирает информацию о конкретной сфере работы и не сопоставляет ее с участием в курсах обучения. Если Касса по безработице не анализирует, куда люди идут работать после завершения обучения и связаны ли между собой найденная работа и приобретенные навыки, нельзя быть уверенными в том, что предлагаемые курсы обучения в достаточной степени помогают безработным находить новую работу.
Участие в курсах обучения Кассы по безработице в последнее время значительно возросло: В 2018 году было 19 000 участников, а в 2020 – уже 29 000. Через Кассу по безработице можно изучать языки, улучшать свои цифровые навыки и приобретать предпринимательские знания, но наибольшей популярностью среди безработных пользуются курсы профессионального обучения. За три года количество пройденных курсов профессионального обучения увеличилось на 80%, а количество участников – на 75.
В период с 2018 по 2020 год через Кассу по безработице около 28 000 человек прошли курсы профессионального обучения. Из них около 21 100 человек вернулись на рынок труда, а 6 900 человек не вернулись на рынок труда в течение года после завершения профессионального обучения. Анализ Госконтроля показывает, что в процентном выражении 74% лиц, прошедших профессиональное обучение, вновь вышли на рынок труда, и в среднем 44% нашли работу, связанную с навыками, приобретенными или улучшенными в ходе обучения.
По мнению Госконтроля, предложение обучения Кассой по безработице требует более точного целеполагания и оценки воздействия курсов обучения. В настоящее время Касса по безработице не определяет более четко выбор обучения безработными – можно выбирать обучение самого разного характера среди 500 партнеров по обучению. Однако роль Кассы по безработице заключается не только в посредничестве при выборе самими людьми возможностей для самосовершенствования, а прежде всего в максимально эффективной поддержке их возвращения на рынок труда при помощи курсов обучения. Более тщательный анализ области обучения и его последующей применимости помогли бы повысить вероятность того, что деньги будут направлены туда, где их использование более результативно. Более подробный обзор трудоустройства также даст возможность лучше спланировать курсы обучения и более точно согласовать предлагаемое обучение с потребностями рынка труда.
Курсы обучения, предлагаемые Кассой по безработице, нуждаются в более тщательном контроле качества, как отмечает Госконтроль. Касса по безработице предлагает курсы обучения через своих партнеров по сотрудничеству, но не оценивает качество этих курсов, так как считает достаточным, если партнер зарегистрировался в качестве организатора обучения в Инфосистеме образования Эстонии (EHIS). Согласно Закону об обучении взрослых, принятому в 2015 году, лицензия требуется только организаторам уровневых экзаменов для водителей моторных транспортных средств и по эстонскому языку, а также обучения охранников и машинистов локомотивов. В других областях обучения отсутствует контроль качества, аналогичный ходатайству на получение разрешения, и лицо, желающее пройти обучение или заказывающее его, необходимо иметь возможность самостоятельно оценить, соответствует ли обучение требованиям и является ли оно качественным.
Госконтроль считает, что орган, финансирующий обучение, должен иметь возможность осуществлять более эффективный надзор за качеством обучения и устанавливать четкие уровневые требования в рамках Закона об обучении взрослых. Являясь поставщиком возможностей для обучения и неся расходы на обучение, Касса по безработице должна брать на себя не только роль посредника. Касса по безработице несет ответственность за качество и эффективность предоставляемых ею услуг, частью которых является услуга обучения. Нынешняя система не гарантирует, что безработным предлагаются только качественные курсы обучения.
Общая информация
Поскольку у Кассы по безработице не было более подробного обзора взаимосвязей между курсами профессионального обучения и трудоустройством, Госконтроль сам провел это сравнение. Результаты анализа показали, что безработные чаще всего находят новую работу водителем, строителем или продавцом, а в среднем 44% лиц, окончивших профессиональное обучение, устроились на работу по профессии, связанной с обучением. При этом, например, в группе с учебной программой по транспортным услугам, включающей наибольшее количеств участников (более 12 600 участников), 46% выпускников получили работу, связанную с обучением.
В настоящее время по всей Европе в сфере транспортных услуг ощущается нехватка водителей категории С. В Эстонии уже много лет ощущается нехватка водителей категории С, а также водителей большегрузных автомобилей, водителей самоходных машин и водителей автобусов. Поэтому найти работу, связанную с профессией, в этой сфере несложно. На протяжении многих лет курсы профессионального обучения в области транспорта также пользовались наибольшей популярностью, и участие в этих курсах составляет треть всех курсов профессионального обучения.
Процент применимости, связанный со специальностью, был самым высоким в группах с учебными программами «Менеджмент и администрация» и «Экономический учет и налогообложение» – 62% и 58% соответственно. Знания и навыки, полученные на этих курсах обучения, необходимы на многих рабочих местах. Таким образом, эти группы учебных программ связаны со многими профессиями в образовательном ключе Системы мониторинга и прогнозирования потребности в рабочей силе проекта OSKA, поэтому процент профессиональной применимости тут будет выше.
Группы учебных программ с менее чем 30%-й профессиональной применимостью: охрана имущества и личная охрана, парикмахерские и косметические услуги, а также текстильное, швейное, обувное и кожевенное производство. Самый низкий показатель был в группе с учебной программой рукоделья: 14%.
Курсы обучения работе парикмахером и косметическому обслуживанию были одними из самых популярных, судя по количеству участников (более 3000 человек), но трудоустройство в этой сфере встречается редко (всего 28% выпускников профессионального обучения). Несмотря на большой интерес к участию в курсах обучения, анализ рынка труда также показал, что вакансий в данной сфере немного, а специалистов с соответствующими знаниями уже достаточно. Однако с марта 2021 года Касса по безработице больше не финансирует курсы обучения группы с этой учебной программой. Решение о прекращении финансирования стало следствием возникновения проблем с качеством курсов обучения. Например, безработным обещают дать с помощью обучения навыки, приобретение которых потребует гораздо более длительной и углубленной учебы, и при отсутствии которых последующее оказание услуг может быть опасным (например, инъекции филлеров или перманентный макияж).
Для оценки связи между образованием и местом работы Государственный контроль использовал образовательный ключ, созданный в 2021 году проектом OSKA. Образовательный ключ используется в модели OSKA для прогнозирования того, сколько выпускников необходимо для рынка труда в определенной группе, исходя из уровневого образования. По мнению коллектива проекта OSKA, образовательный ключ также может применяться для оценки взаимосвязей между повышением квалификации и местом работы.
Взаимосвязь между обучением и местом работы создается в образовательном ключе через группу учебной программы и должностную группу. Нахождение применения полученных навыков после прохождения профессионального обучения может быть оценено в случае таких видов трудоустройства, где место работы должно вноситься в регистр занятости.