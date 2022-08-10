Госконтроль: Касса по безработице должна выяснить, какие курсы полезны для трудоустройства

В период с 2018 по 2020 год через Кассу по безработице около 28 000 человек прошли курсы профессионального обучения. Из них около 21 100 человек вернулись на рынок труда, а 6 900 человек не вернулись на рынок труда в течение года после завершения профессионального обучения. Анализ Госконтроля показывает, что в процентном выражении 74% лиц, прошедших профессиональное обучение, вновь вышли на рынок труда, и в среднем 44% нашли работу, связанную с навыками, приобретенными или улучшенными в ходе обучения.

По мнению Госконтроля, предложение обучения Кассой по безработице требует более точного целеполагания и оценки воздействия курсов обучения. В настоящее время Касса по безработице не определяет более четко выбор обучения безработными – можно выбирать обучение самого разного характера среди 500 партнеров по обучению. Однако роль Кассы по безработице заключается не только в посредничестве при выборе самими людьми возможностей для самосовершенствования, а прежде всего в максимально эффективной поддержке их возвращения на рынок труда при помощи курсов обучения. Более тщательный анализ области обучения и его последующей применимости помогли бы повысить вероятность того, что деньги будут направлены туда, где их использование более результативно. Более подробный обзор трудоустройства также даст возможность лучше спланировать курсы обучения и более точно согласовать предлагаемое обучение с потребностями рынка труда.