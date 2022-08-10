Расследование ⟩ Вербовка россиян на войну в Украине: щедрая зарплата и «гробовые» семье

Именно полк «Ахмат», в рядах которого воевал Александр, рекламировал в прайм-тайм на государственном телевидении Дмитрий Киселев. «Ахмат» получил неоднозначную славу на этой войне. За многочисленные постановочные пиар-ролики «кадыровцев» прозвали «тикток-войсками». По данным украинской стороны, этнические чеченцы действительно, как правило, воевали «во втором эшелоне» наступления. Несмотря на это, именно «Ахмат» считают причастным к жестоким истязаниям украинским военнопленных и расправами над гражданским населением в Буче.

Точка сбора добровольцев в Чечне ― мэрия Грозного. Им предлагают трехмесячный контракт с Минобороны — с оплатой 150 тыс. рублей в месяц и премиями за уничтоженную технику и убитых украинских солдат. Так, за сбитый самолет бойцу «Ахмата» обещают 300 тысяч рублей; за вертолет ― 200 тысяч рублей; подбитый танк стоит 100 тысяч рублей. За убитый личный состав численностью до взвода (до 60 человек) обещают 100 тысяч рублей. Уничтоженные беспилотники, бронемашины, зенитно-ракетные или артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, личный состав до отделения (до 10 человек) оцениваются в 50 тысяч рублей каждый.

Дурной пример заразителен

По примеру Чечни свои именные батальоны численностью от 150 до 400 человек начали создавать и другие регионы. В Кировской области ― это «Вятка», в Пермской ― «Парма» и «Молот», в Марий Эл ― сразу три батальона: «Иден» и «Полтыш» и «Акпатр».