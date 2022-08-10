В России полным ходом идет «скрытая мобилизация» на войну: десятки различных структур, включая частные военные компании и добровольческие батальоны, вербуют новобранцев, обещая им щедрую зарплату, а в случае менее благоприятного исхода — «гробовые» семье. «Новая газета. Европа» провела расследование, узнав, кто и как вербует «наемников», кому подчиняются добровольческие батальоны и какую подготовку проходят солдаты перед отправкой на фронт.
Расследование ⟩ Вербовка россиян на войну в Украине: щедрая зарплата и «гробовые» семье
Десятки вооруженных российских групп – ЧВК «Вагнера», кадыровцы, неонацисты – принимают в ряды «пушечного мяса» на войну в Украине всех, включая зеков и больных. Рекламная кампания достигла федеральных масштабов: к примеру, ЧВК «Вагнера» размещает в крупных городах билборды с призывом записываться в ее ряды, а платные объявления компании в VK посмотрели 13,5 млн раз.
«Новая газета. Европа» насчитала 48 именных региональных батальонов и 11 других формирований, которые открыто набирают добровольцев и конкурируют за «живую силу» между собой.
«Ахмат» впереди планеты всей
В Гудермесе на базе Российского университета спецназа готовят добровольцев полка «Ахмат» для войны в Украине. Если есть опыт службы в армии, экспресс-обучение занимает 1-3 дня. Если нет – бойцов готовят 7-10 дней. Требования к кандидатам минимальные: возраст от 20 до 49 лет и физическая подготовка, достаточная, чтобы выдержать ежедневные марш-броски по семь километров в разгрузке.
«Через 10 дней нас закинули на самолете через ДНР к Северодонецку. Дали по 300 тысяч рублей. Дали комок (камуфляжную форму). Нормальные берцы и броники надо было закупать самим. Кто-то решил не тратиться, снимали прямо с "укропов" берцы и бронежилеты, когда брали их позиции», – рассказал собеседник издания Александр. Он треть жизни провел за решеткой — «ходки» по тяжким и особо тяжким статьям. Однако в этот раз уже через несколько месяцев после освобождения оказался в окрестностях города Рубежного в Луганской области, под огнем армии Украины, в составе добровольческого батальона «Ахмат».
Именно полк «Ахмат», в рядах которого воевал Александр, рекламировал в прайм-тайм на государственном телевидении Дмитрий Киселев. «Ахмат» получил неоднозначную славу на этой войне. За многочисленные постановочные пиар-ролики «кадыровцев» прозвали «тикток-войсками». По данным украинской стороны, этнические чеченцы действительно, как правило, воевали «во втором эшелоне» наступления. Несмотря на это, именно «Ахмат» считают причастным к жестоким истязаниям украинским военнопленных и расправами над гражданским населением в Буче.
Точка сбора добровольцев в Чечне ― мэрия Грозного. Им предлагают трехмесячный контракт с Минобороны — с оплатой 150 тыс. рублей в месяц и премиями за уничтоженную технику и убитых украинских солдат. Так, за сбитый самолет бойцу «Ахмата» обещают 300 тысяч рублей; за вертолет ― 200 тысяч рублей; подбитый танк стоит 100 тысяч рублей. За убитый личный состав численностью до взвода (до 60 человек) обещают 100 тысяч рублей. Уничтоженные беспилотники, бронемашины, зенитно-ракетные или артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, личный состав до отделения (до 10 человек) оцениваются в 50 тысяч рублей каждый.
Дурной пример заразителен
По примеру Чечни свои именные батальоны численностью от 150 до 400 человек начали создавать и другие регионы. В Кировской области ― это «Вятка», в Пермской ― «Парма» и «Молот», в Марий Эл ― сразу три батальона: «Иден» и «Полтыш» и «Акпатр».
В добровольцы берут мужчин от 18 до 60 лет. К примеру, в отряде «Тигр» Приморского края бойцов старше 50 большинство, говорил губернатор региона Олег Кожемяко. Со всеми новобранцами планируют заключить стандартные договоры через Минобороны. Кроме того, в регионах бойцам таких батальонов обещают бесплатную экипировку, помощь с жильем и дополнительные выплаты ― разовые «подъемные» или повышенное денежное довольствие. Обучение проходит, как правило, в течение одного месяца на нескольких полигонах: Тоцком под Оренбургом, в Луге Ленинградской области, под Нижним Новгородом и других.
Параллельно с государством наемников вербуют и другие структуры, также явно или скрыто связанные с Минобороны. Наиболее жесткие требования к потенциальным бойцам предъявляют две ЧВК — «Редут» и «Вагнер» (хотя из-за нехватки претендентов «Вагнер» постепенно снижает требования: предельный возраст уже вырос с 45 до 52 лет, срочная служба теперь не нужна, а наличие судимости рекрутеров уже не смущает). Обе ЧВК неявно связаны с государством. «Вагнер» финансирует приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, а «Редут» связывают с Минобороны.
Бойцы с более низкой подготовкой обращаются в Союз добровольцев Донбасса депутата Госдумы Александра Бородая или «Русский легион» экс-нацбола Сергея Фомченкова. Добровольцев этих подразделений оформляют официально, как резервистов БАРСа ― Боевого армейского резерва страны, подведомственного Минобороны. Изначально предполагалось, что «барсики», как их называют, будут стоять на блокпостах, охранять конвои, то есть находиться в тылу. Однако фактически эти батальоны часто кидают на фронт.
Наконец, практически любых «соискателей» принимают в подразделениях милиции самопровозглашенных республик ЛДНР. Правда, ни выплату денежного довольствия, ни выдачу экипировки им гарантировать не могут. За службу обещают гражданство ДНР и РФ.
«Скрытая мобилизация»
Масштабное привлечение наемников и добровольцев ― часть так называемой «скрытой мобилизации». Объявить официальную, принудительную мобилизацию государство не может по политическим причинам: это вызовет массовое уклонение от призыва, рост коррупции среди сотрудников военкомата, и, как следствие, масштабное недовольство граждан, объясняет военный эксперт Юрий Федоров.
Всего в Украине может воевать до десяти тысяч наемников, считает Федоров. Это около 10% от всего боевого личного состава российских войск. Военный эксперт Павел Лузин оценивает число наемников и добровольцев в различных «нерегулярных» отрядах примерно в 15-20 тысяч человек.
Родина тебя бросит, сынок
Судя по условиям вербовки добровольцев, пишет «Новая газета. Европа», нынешняя война не похожа на конфликт, к которому вооруженные силы действительно готовились много лет. Ситуации, когда на фронт мог попасть новобранец вообще без подготовки или едва научившись держать автомат, были характерны для оборонительной Великой отечественной войны и начавшейся в хаосе 1990-х Первой чеченской. При этом уже во Вторую чеченскую из-за антивоенных настроений на войну запретили отправлять срочников без полугодовой подготовки.
«Добровольцы часто еще и вынуждены покупать за свой счет обмундирование, – говорится в расследовании журналистов. – Им далеко не всегда выплачивают компенсации за ранение и "гробовые" семье. Да, добровольцы попадают в военные госпитали. Им оказывают срочную помощь. Но никакого высококачественного протезирования, реабилитации от государства им не положено».