Украинцев не пустили в Эстонию

Обратно были высланы три гражданина Украины, чьи заявления о цели поездки были неясными. У них также отсутвовали соответствующие документы, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Также в понедельник на погранпереходе Лухамаа выяснилось, что двое граждан России нелегально находились в странах Шенгенского соглашения в течение шести дней, один из них – в Эстонии. Россиянам запретили въезд в шенген на три месяца.