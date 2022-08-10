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Украинцев не пустили в Эстонию

rus.postimees.ee
Украинцев не пустили в Эстонию
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Пограничный пункт Лухамаа в Вырумаа.
Пограничный пункт Лухамаа в Вырумаа. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

За минувшие сутки с пограничных пунктов Лухамаа и Койдула отправили обратно в Россию троих граждан Украины, направлявшихся в Эстонию.

Обратно были высланы три гражданина Украины, чьи заявления о цели поездки были неясными. У них также отсутвовали соответствующие документы, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Также в понедельник на погранпереходе Лухамаа выяснилось, что двое граждан России нелегально находились в странах Шенгенского соглашения в течение шести дней, один из них – в Эстонии. Россиянам запретили въезд в шенген на три месяца.

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