Бывший «министр ДНР» получил три с половиной года тюрьмы в Москве

По версии следствия Тимофеев с другими «решальщиками» обещали решить вопрос с уголовным делом Шпака через ФСБ. Якобы они могли организовать некое письмо от директора спецслужбы Александра Бортникова главе МВД РФ Владимиру Колкольцеву, чтобы довести уголовное дело до его прекращения. При этом на представителей Шпака давили, что если они откажутся платить, чекисты через Интерпол добьются экстрадиции в Россию. Однако участники переговоров со стороны беглого бизнесмена сами обратились в ФСБ. «Решальщиков» задержали в Ростове-на-Дону при получении первой части оплаты их услуг.

Александр «Ташкент» Тимофеев по время суда просил выпустить его на волю для участия в войне на территории Украины.