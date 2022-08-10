Бывший министр доходов и сборов так называемой ДНР Александр Тимофеев приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в Москве. Сепаратист с позывным «Ташкент» признан виновным в покушении на мошенничество. Он обещал через ФСБ добиться закрытия уголовного дела против бизнесмена, который вывез из России несколько чужих миллиардов.
Бывший «министр ДНР» получил три с половиной года тюрьмы в Москве
Один из бывший руководителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, известной как ДНР, экс-министр доходов и сборов исполнявший обязанности зампреда совета министров «народной республики» Александр Тимофеев Хорошевским районным судом Москвы признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
«За пять миллионов долларов США совместно с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака», - сообщает 10 августа издание «Коммерсантъ».
Тимофеев, известный так же как «Ташкент», своей вины не признал, рассчитывая получить оправдательный приговор, но судья Ольга Жукова вину сепаратиста посчитала полностью доказанной. Тем не менее сам факт работы в Донбассе в условиях российской оккупации сыграл «Ташкенту» на руку.
«Учитывая, что фигурант является ветераном боевых действий, имеет звание Героя ДНР и ранения, судья скостила даже минимальный срок, запрошенный обвинением: вместо четырех лет общего режима генерал получил три года и шесть месяцев», - уточняет газета.
Более того, поскольку Тимофеев больше года находится под арестом, у него вскоре появится возможность подать в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. УДО возможно после отбытия половины срока наказания.
Бизнесмен Шпак, которого брались спасти от преследования Тимофеев с другими «решальщиками», заочно обвиняется в РФ в хищении почти двух миллиардов рублей (около 32 миллионов евро – прим.ред.) у компании «ВЭБ-лизинг». Шпак скрывается за границей.
По версии следствия Тимофеев с другими «решальщиками» обещали решить вопрос с уголовным делом Шпака через ФСБ. Якобы они могли организовать некое письмо от директора спецслужбы Александра Бортникова главе МВД РФ Владимиру Колкольцеву, чтобы довести уголовное дело до его прекращения. При этом на представителей Шпака давили, что если они откажутся платить, чекисты через Интерпол добьются экстрадиции в Россию. Однако участники переговоров со стороны беглого бизнесмена сами обратились в ФСБ. «Решальщиков» задержали в Ростове-на-Дону при получении первой части оплаты их услуг.
Александр «Ташкент» Тимофеев по время суда просил выпустить его на волю для участия в войне на территории Украины.
Осужденный появился в Донбассе в ноябре 2014 года. По данным украинских СМИ он занимался тем, что отжимал бизнес у прежних хозяев после утраты Киевом контроля в регионе. Он являлся одним из близких соратников руководителя ДНР Александра Захарченко, который был убит в результате подрыва в кафе «Сепар» в 2018 году. Тимофеев во время этой атаки был ранен. После смены руководства в мятежном украинском регионе «Ташкент» был освобожден от всех должностей в ДНР, и жил в Ростове-на-Дону.