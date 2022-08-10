Ср, 10.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Мужчина, зашедший в поезд с похожим на оружие предметом, напугал попутчиков

rus.postimees.ee
Мужчина, зашедший в поезд с похожим на оружие предметом, напугал попутчиков
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Оружие. Иллюстративное фото
Оружие. Иллюстративное фото Фото: Mailiis Ollino

Во вторник, 9 августа, в 10:45 в центр тревоги поступило сообщение, что на Балтийском вокзале в Таллинне в поезд сел пассажир с торчащим из сумки предметом, похожим на оружие.

Правоохранительные органы остановили поезд на станции «Лаагри» и задержали 30-летнего мужчину. По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиция установила, что в сумке у него находится пластмассовый макет пистолета.

Пассажир не смог объяснить, зачем он взял пистолет с собой, поэтому полицейские попросили сотрудников скорой помощи оценить состояние здоровья задержанного. Госпитализация ему не потребовалась, и после проверки его отпустили, а макет оружия был изъят.

По словам Тамбре, полиция всегда реагирует на такие случаи быстро. «Не только другие пассажиры, но и полицейские не могут с первого взгляда оценить, с чем они имеют дело, с оружием или игрушкой, – пояснил он Postimees. – Полицейские всегда ведут себя так, как будто перед ними стоит человек с настоящим огнестрельным оружием».

Тамбре опубликовал в социальной сети фотографию изъятого макета оружия: 

Ключевые слова
Наверх