Во вторник, 9 августа, в 10:45 в центр тревоги поступило сообщение, что на Балтийском вокзале в Таллинне в поезд сел пассажир с торчащим из сумки предметом, похожим на оружие.
Мужчина, зашедший в поезд с похожим на оружие предметом, напугал попутчиков
Правоохранительные органы остановили поезд на станции «Лаагри» и задержали 30-летнего мужчину. По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиция установила, что в сумке у него находится пластмассовый макет пистолета.
Пассажир не смог объяснить, зачем он взял пистолет с собой, поэтому полицейские попросили сотрудников скорой помощи оценить состояние здоровья задержанного. Госпитализация ему не потребовалась, и после проверки его отпустили, а макет оружия был изъят.
По словам Тамбре, полиция всегда реагирует на такие случаи быстро. «Не только другие пассажиры, но и полицейские не могут с первого взгляда оценить, с чем они имеют дело, с оружием или игрушкой, – пояснил он Postimees. – Полицейские всегда ведут себя так, как будто перед ними стоит человек с настоящим огнестрельным оружием».
Тамбре опубликовал в социальной сети фотографию изъятого макета оружия:
Väga halb mõte on relvataoline ese avalikku ruumi kaasa võtta. Täna võtsime sellise eseme hoiule rongist, kuhu üks reisijatest oli teadmata põhjusel sellega tulnud. #opjuht pic.twitter.com/auZGRQby0A— Urmet Tambre (@UrmetTambre) August 9, 2022