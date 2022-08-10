Мужчина, зашедший в поезд с похожим на оружие предметом, напугал попутчиков

Пассажир не смог объяснить, зачем он взял пистолет с собой, поэтому полицейские попросили сотрудников скорой помощи оценить состояние здоровья задержанного. Госпитализация ему не потребовалась, и после проверки его отпустили, а макет оружия был изъят.

По словам Тамбре, полиция всегда реагирует на такие случаи быстро. «Не только другие пассажиры, но и полицейские не могут с первого взгляда оценить, с чем они имеют дело, с оружием или игрушкой, – пояснил он Postimees. – Полицейские всегда ведут себя так, как будто перед ними стоит человек с настоящим огнестрельным оружием».