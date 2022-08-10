Вчерашний похабный твит бывшего президента России и нынешнего заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева в адрес Каи Каллас не вызовет официальной реакции со стороны Эстонии, подтвердил канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов в передаче Sihik на радио KUKU.
Всевиов: Медведев получил роль тролля, другой пользы от него сейчас нет
В то же время он отметил, что этот твит все-таки не остался без внимания и вывод можно сделать один: «Если посмотреть на почерк, который сформировался в течение последних месяцев, то российские власти используют Дмитрия Медведева в чистом виде в качестве тролля в социальных сетях. Именно через него передаются такие характерные для троллей сообщения. Безусловно, они вульгарны в своей прямолинейной жестокости и лишний раз напоминают, что о нас думают в Москве», - сказал в передаче Всевиов.
Напомним, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который был президентом России с 2008 по 2012 год, отреагировал в Twitter на призыв Каи Каллас прекратить выдавать россиянам туристические визы следующим образом: «После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"».
Можно ли в этом твите вычитать кремлевский, блатной менталитет? «Абсолютно, это не единичный случай. Это то, что характеризует политическую коммуникацию в России. Такой почерк культивировали и друге ведущие российские чиновники, но, как я уже сказал, Медведеву, похоже, отвели роль тролля. Ведь другой роли в нынешнем руководстве России для него нет. Его используют как провокатора на просторах интернета», - объяснил канцлер, добавив, что для бывшего президента это довольно унизительная и ужасная роль.
«Но, в конце концов, это их дело, как они распределяют свою работу», - заявил он.
На вопрос, отреагирует ли МИД Эстонии на заявление топового российского политика официально, например, вызвав посла, Всевиов ответил отрицательно. «Мы не должны к этому серьезно относиться, так как к интернет-троллю необходимо относиться так, как обычно относятся к интернет-троллям. Конечно, мы на это в каком-то смысле отреагировали, когда министр иностранных дел (Урмас Рейнсалу) сделал публикацию в своем твите», - объяснил Всевиов.