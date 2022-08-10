В среду президент Литвы Гитанас Науседа исключил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных государственными наградами за их выступление в России, которая продолжает вторжение в Украину.
Президент Литвы лишил государственных наград фигуристов Дробязко и Ванагаса
Президент Литвы лишил государственных наград фигуристов Дробязко и Ванагаса
Рекомендацию сделать это дал Совет по государственным наградам, сообщает президентское ведомство.
В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия награжденных порочат имя награжденного.
Ранее на этой неделе президентский офис заявил, что рассмотрит вопрос о лишении фигуристов наград, если они появятся в шоу, организованном российской фигуристкой Татьяной Навкой в Сочи.
Навка — жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.
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