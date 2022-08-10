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Президент Литвы лишил государственных наград фигуристов Дробязко и Ванагаса

BNS
Президент Литвы лишил государственных наград фигуристов Дробязко и Ванагаса
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Президент Литвы лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса.
Президент Литвы лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса. Фото: Julius Kalinskas

В среду президент Литвы Гитанас Науседа исключил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных государственными наградами за их выступление в России, которая продолжает вторжение в Украину.

Рекомендацию сделать это дал Совет по государственным наградам, сообщает президентское ведомство.

В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия награжденных порочат имя награжденного.

Ранее на этой неделе президентский офис заявил, что рассмотрит вопрос о лишении фигуристов наград, если они появятся в шоу, организованном российской фигуристкой Татьяной Навкой в ​​Сочи.

Навка — жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

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