Пьяный водитель без прав столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем на шоссе Таллинн-Тарту
Руководитель патрульной службы полицейского участка Центральной Эстонии Алар Смирнов подтвердил, что вчера, чуть позже девяти вечера, в службу спасения поступило сообщение о происшествии в деревне Тарбья с участием трех автомобилей BMW, Škoda и грузовика MAN.
Скорая помощь отвезла водителя Škoda в больницу Ярвамаа на обследование. Полицейский патруль установил, что у водителя BMW не было прав на управление автотранспортным средством, также сотрудники полиции выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Полицейские задержали его и доставили в арестный дом, уточнил Смирнов.
Спасатели устранили опасность возгорания автомобилей, оттолкнули поврежденные машины к бордюру и очистили дорогу от автомобильных осколков.
Все конкретные обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе начатого производства.