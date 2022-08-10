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Пьяный водитель без прав столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем на шоссе Таллинн-Тарту

Järva Teataja
Пьяный водитель без прав столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем на шоссе Таллинн-Тарту
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Авария на шоссе Таллинн-Тарту.
Авария на шоссе Таллинн-Тарту. Фото: PPA

Девятого августа в 21:09 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП в деревне Тарбья города Пайде.

Руководитель патрульной службы полицейского участка Центральной Эстонии Алар Смирнов подтвердил, что вчера, чуть позже девяти вечера, в службу спасения поступило сообщение о происшествии в деревне Тарбья с участием трех автомобилей BMW, Škoda и грузовика MAN.

Скорая помощь отвезла водителя Škoda в больницу Ярвамаа на обследование. Полицейский патруль установил, что у водителя BMW не было прав на управление автотранспортным средством, также сотрудники полиции выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Полицейские задержали его и доставили в арестный дом, уточнил Смирнов.

Спасатели устранили опасность возгорания автомобилей, оттолкнули поврежденные машины к бордюру и очистили дорогу от автомобильных осколков.

Все конкретные обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе начатого производства.

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